Міністерка фінансів Канади звільнилася на тлі скандалу довкола уряду Трюдо

Міністерка фінансів Канади Джейн Філпотт пішла зі своєї посади у понеділок, 5 березня. Її відставка стала черговою в низці звільнень офіційних осіб на тлі скандалу із закидами в політичному втручанні уряду прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо у судові справи, інформує агенція AFP.

Джейн Філпотт зазначила, що не має довіри до уряду Трюдо через закиди на адресу урядовців, які начебто намагалися вплинути на судовий розгляд справи інженерно-будівельного гіганта SNC-Lavalin. "На кону такі важливі принципи, як незалежність і чесність нашої судової системи. (…) На жаль, я втратила довіру до того, як уряд вирішував це питання", - зазначила міністерка.

Минулого місяця колишня генеральна прокурорка Канади Джоді Вілсон-Рейболд свідчила перед комітетом з юстиції Палати представників, що Трюдо і наближені до нього особи здійснювали тиск на неї, включно з "завуальованими погрозами", аби вона втрутилася у розгляд справи SNC-Lavalin. Вілсон-Рейболд стверджує, що з вересня по грудень 2018 року офіційні особи "переслідували" її з вимогами залагодити справу SNC-Lavalin за межами суду. Канадська опозиція закликала до відставки Трюдо й розслідування щодо закидів екс-генпрокурорки.

SNC-Lavalin у 2015 році звинуватили у корупції. Компанія, ймовірно, займалася підкупом офіційних осіб у Лівії між 2001-м і 2011 роками задля того, щоб отримати урядові контракти за часів керівництва Муаммара Каддафі.