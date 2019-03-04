 Міністерка фінансів Канади звільнилася на тлі скандалу довкола уряду Трюдо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2019

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Новини

Міністерка фінансів Канади звільнилася на тлі скандалу довкола уряду Трюдо

Міністерка фінансів Канади заявила, що втратила довіру до уряду Джастіна Трюдо. Прем'єр-міністр Канади опинився в центрі скандалу щодо тиску уряду на суд у країні.

Джастін Трюдо і Джейн Філпотт (фото з архіву)

Джастін Трюдо і Джейн Філпотт (фото з архіву)

Міністерка фінансів Канади Джейн Філпотт пішла зі своєї посади у понеділок, 5 березня. Її відставка стала черговою в низці звільнень офіційних осіб на тлі скандалу із закидами в політичному втручанні уряду прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо у судові справи, інформує агенція AFP.

Джейн Філпотт зазначила, що не має довіри до уряду Трюдо через закиди на адресу урядовців, які начебто намагалися вплинути на судовий розгляд справи інженерно-будівельного гіганта SNC-Lavalin. "На кону такі важливі принципи, як незалежність і чесність нашої судової системи. (…) На жаль, я втратила довіру до того, як уряд вирішував це питання", - зазначила міністерка.

Минулого місяця колишня генеральна прокурорка Канади Джоді Вілсон-Рейболд свідчила перед комітетом з юстиції Палати представників, що Трюдо і наближені до нього особи здійснювали тиск на неї, включно з "завуальованими погрозами", аби вона втрутилася у розгляд справи SNC-Lavalin. Вілсон-Рейболд стверджує, що з вересня по грудень 2018 року офіційні особи "переслідували" її з вимогами залагодити справу SNC-Lavalin за межами суду. Канадська опозиція закликала до відставки Трюдо й розслідування щодо закидів екс-генпрокурорки.

SNC-Lavalin у 2015 році звинуватили у корупції. Компанія, ймовірно, займалася підкупом офіційних осіб у Лівії між 2001-м і 2011 роками задля того, щоб отримати урядові контракти за часів керівництва Муаммара Каддафі.

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Докладно

Fahne Ukraine und EU (Getty Images/AFP/J. Macdougall)

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