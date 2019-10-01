Міністерка освіти України: Є проблема з адекватним ставленням до вчителів

DW: Чи здійснювали Ви вже попередній аудит ситуації з "Новою українською школою" (НУШ)? Які головні негативні та позитивні результати Ви бачите?

Ганна Новосад: Почну з позитиву. На мою думку, є доволі очевидним, що ті нововведення, які розпочалися в початковій школі позитивно сприймаються суспільством, вчителями, батьками, і, найголовніше, учнями і ученицями, які, за нашими дослідженнями, почувають себе щасливішими в школі. Великий мінус - імплементація реформи на місцях. Ми досі маємо багато проблем з вчасними закупівлями обладнання, дидактики, всього того, чим ми маємо наповнити новий освітній простір.

Глядачі та читачі DW скаржаться на те, що не в усіх школах є смарт-дошки, не в усіх школах є ті красиві Lego-конструктори, навіть не в усіх школах є парти. Що з фінансуванням НУШ цього року?

Міністерка освіти України Ганна Новосад

Станом на вересень у нас досі ще не вся річна субвенція на НУШ є використаною - використано менше 50 відсотків. Саме тому можуть виникати такі питання, коли немає, наприклад, парт. Вже на наступний рік ми хочемо мати і будемо мати цільові кошти для покращення освітнього простору в опорних школах на всіх рівнях - і в базовій, і в старшій школі.

Чи відчули Ви, можливо, що не усі вчителі підтримують НУШ?

Звичайно, скільки людей - стільки думок. Кожен вчитель може мати і повинен мати свою думку щодо тих нововведень, які розпочалися. Проте, ми бачимо, що є надзвичайно велика когорта агентів змін, - тих вчителів, які ці зміни підтримують, і з часом вони переконуються, що ці всі практики, які в НУШ запропоновані, насправді діють.

Чи встигли Ви вже оцінити рівень знань учнів, які вони отримали в НУШ?

Ми не оцінюємо рівень знань як такий. Зараз ми робимо моніторингові дослідження. Український центр дослідження якості освіти провів першу хвилю, очікуємо наступного року на другу. Мета ж - не перевірити оцінки, а перевірити ставлення дітей, чи краще вони встигають опановувати програму, як вони себе почувають.

Що Ви скажете на пропозиції від батьків, що треба повертати щоденники?

Таке рішення може бути ухвалене, проте ми все таки рекомендуємо утримуватися від таких практик, принаймні, в початковій школі. Можливо, батькам хочеться мати більше контролю над процесом. Але філософія НУШ полягає в довірі, в тому числі, між батьками і вчителями.

Чи можете Ви підтвердити те, що оцінювання в третьому класі буде скасовано?

В початковій школі оцінювання відбуватиметься підсумково, в кінці року видаватиметься свідоцтво досягнень. Це не просто якийсь абстрактний табель. Свідоцтво досягнень є тим інструментом, який дуже глибоко розкриває, як дитина опанували ті чи інші навички, компетентності, як вона їх засвоїла, як вона поводиться в школі, як вона себе соціалізує у школі тощо.

Зарплати і корупція в школах

Наскільки великим є дефіцит вчителів у початковій школі?

У нас є дефіцит вчителів у великих містах. Це те, що ми чуємо від місцевих управлінь і самих шкіл. Проте, дефіциту по країні не спостерігається. Ми будемо працювати над створенням бази вакансій. Ця ідея давно циркулювала і нам потрібно до цієї ідеї повернутися, щоб зрозуміти, де цей дефіцит і який він.

Заробітна платня вчителів, як вони самі про це кажуть, є на рівні прибиральниці. Коли буде підвищена зарплата вчителям? Адже обіцяли підвищення на десять відсотків.

Десять відсотків - це для науково-педагогічних працівників. Зарплату необхідно підвищувати. І є ціль, яка визначена законом про освіту, - до 2023 року вийти на певний рівень мінімального окладу на рівні чотирьох прожиткових мінімумів.

Як Ви вважаєте, якою має бути заробітна платня українського вчителя?

Вона має бути такою, щоб гідно проживати в цьому суспільстві, почувати себе вільним, мати можливість мати нормальні умови проживання, нормальний відпочинок.

В Києві, приміром?

В Києві, аби людина нормально почувалася, це я беру вже без якихось додаткових потреб, на мою думку, прожити менше, ніж на 18-20 тисяч, доволі складно. Особливо, якщо ми говоримо про родину.

Наскільки високим є рівень корупції в українських школах?

Мабуть, тут коректніше говорити не про корупцію, а про те, що такими невеликими заробітними платами система дуже часто змушує вчителів шукати, як отримати інший супутній заробіток через репетиторство і інші речі. Ми розуміємо, що це робиться не тому, що хочеться цим займатися, а тому що зарплата не дозволяє мати достойний рівень життя.

Батьківські комітети, які збирають гроші - це добре чи погано?

Я вважаю, що батьківські комітети - це добре. Має бути представництво батьків, спільно узгоджена позиція. Але, вочевидь, збір коштів точно не є їхньою основною функцією.

Як боротися з булінгом?

Керівництво шкіл може заборонити батькам заходити в школу далі холу. Чи можете Ви це підтвердити чи спростувати?

Я вважаю, що батьки мають мати доступ до школи, вони мають мати можливість дійти до класу. Інше питання, що батьки не мають втручатися в освітній процес, а все-таки практикувати довіру з вчителями, які знають, як навчати їхніх дітей. Звичайно, це не стосується прикрих випадків, коли в школах трапляється булінг чи якісь інші абсолютно ненормальні історії з вчителями.

Чи у Вас якісь рецепт, як запобігти булінгу в школах? Є закон, який має працювати. Але такі випадки є.

Є кілька сотень штрафів, які виписані судом за випадки булінгу, як з боку вчителя, так і в його бік. Нам необхідно працювати над етикою взаємодії, запобігати усім можливим випадкам такого ставлення. І це має робитися через правильну підготовку вчителів, через постійне їхнє підвищення кваліфікації, через окремі курси, як протидіяти булінгу. Адже булінг може траплятися в обидві сторони і зараз ми стикаємося дуже часто з кейсами, коли вчителі є об'єктом булінгу з боку учнів, що вчителі є такими об'єктами цькування, що до них є набагато менше поваги, ніж того хотілося. І це велика комунікаційна робота і з батьками, і з учнями.

Чи згодні Ви з таким твердженням, що реформа в українській школі призвела до того, що в учнів і батьків побільшало прав, а в вчителів поменшало?

В них точно ці права не зменшилися. Навпаки, вони отримали більше академічної свободи, можливості бути вільними в своїй професійній діяльності. Є певна проблема з адекватним поважним ставленням до вчителів. І ситуація, коли батьки чи діти намагаються поставити на місце вчителя, або розповісти, як краще навчати, є неадекватною.

Державна мова у школах

Державна мова в школах національних меншин. Чи буде нова концепція впровадження закону про освіту?

Ми налаштовані виконувати статтю сьому закону про освіту, яка була неоднозначно сприйнята (у сьомій статті закону йдеться, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. - Ред.). Але, на нашу думку, це підтверджено як висновком Венеціанської комісії, так і рішенням Конституційного суду. Вона спрямована на захист наших національних інтересів. Відповідно до закону про освіту і перехідних положень, з вересня наступного року усі школи мають перейти на українську мову викладання.

Головна мета, яку Ви хочете досягти на посаді міністерки?

Хочу, щоб НУШ збереглася, але щоб вона посилилася двома величезними додатковими елементами. Перше - це зміни в дошкільній системі освіти. З іншого боку, як я казала, НУШ необхідно пошвидшувати. Старша профільна школа має бути в цій країні швидше, ніж у 2027 році. Тому необхідно спрямовувати зусилля на це. Ми би також хотіли привнести зміни в систему освіти, окрім школи, це зміни в вищій школі, які вже давно назріли.

Дивитись відео 17:29 Поділитись Всі російськомовні школи перейдуть на українську - Ганна Новосад (04.10.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Ql7P Всі російськомовні школи перейдуть на українську - Ганна Новосад (04.10.2019)