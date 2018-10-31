Міністерка оборони ФРН запевняє, що на Бундесвер можна покластися

Проведенням військових навчань Trident Juncture НАТО надсилає сигнал сили та солідарності. Про це заявила міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у середу, 31 жовтня, під час відвідання польового військового табору поблизу норвезького міста Рена, повідомляє агенція Reuters.

У ньому під час навчань базуються близько дев'яти тисяч солдатів з дев'яти країни, які наступного року увійдуть до сил швидкого реагування НАТО під німецьким командуванням. Їхнє створення стало реакцією на агресивні дії Москви в Криму та на Сході України. Сили швидкого реагування мають стати елементом стратегії стримування Росії.

"Уже 70 років Німеччини отримує зиск від зобов'язань НАТО щодо підтримки, і наші партнери та друзі, своєю чергою, також хочуть на нас покладатися. Тут ми це доводимо", - заявила фон дер Ляєн, цитує агентство Reuters. Німеччина відправила на навчання Trident Juncture вісім тисяч військових, це - другий за чисельністю після США військових контингент.

Лише третина нової техніки Бундесверу - у стані готовності

Тим часом у ФРН дедалі гучніше лунає критика щодо поганого стану озброєнь Бундесверу. 31 жовтня стало відомо, що лише близько третини нової військової техніки Бундесверу, як от танків, винищувачів та вертольотів, перебувають у стані готовності до участі в операціях. З 97-ми екземплярів основних п'яти систем озброєння, поставлених Бундесверу у 2017 році, лише 38 станом на кінець жовтня можуть бути задіяні. Бундесвер же хоче вийти на показник у 70 відсотків. Про це йдеться у відповіді парламентського держсекретаря в міністерстві оборони ФРН Петера Таубера (Peter Tauber) на запит представника фракції Лівої партії в Бундестазі Маттіаса Гена (Matthias Höhn), передає агенція dpa. Занепокоєння Бундесверу викликають, передусім, транспортний літак А400М та танк Puma.

Нагадаємо, найбільші з часів "холодної війни" військові навчання Trident Juncture розпочалися у Норвегії 25 жовтня і триватимуть до 7 лстопада. У маневрах беруть участь близько 50 тисяч солдатів, 10 тисяч транспортних засобів, більше 300 літаків та суден. Тема навчань - відпрацювання відповіді Альянсу на атаку "вигаданого агресора" на одного з його членів. У маневрах беруть участь усі 29 членів Альянсу, а також партнерські країни Фінляндія та Швеція.