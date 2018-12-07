 Міністерка оборони не узгоджувала з СДПН позицію щодо ″зони безпеки″ в Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Міністерка оборони не узгоджувала з СДПН позицію щодо "зони безпеки" в Сирії

Німецькі соціал-демократи заявили, що пропозиція лідерки ХДС щодо "зони безпеки" на півночі Сирії стала для них несподіванкою.

Речник СДПН з питань безпеки Фріц Фельґентрой

Речник СДПН з питань безпеки Фріц Фельґентрой

У Соціал-демократичній партії Німеччини (СПДН) зазначають, що міністерка оборони ФРН та очільниця Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) не узгоджувала з СДПН свою ідею створити на півночі Сирії "зону безпеки" під контролем міжнародних сил. Із відповідною заявою у вівторок, 22 жовтня, в ефірі радіостанції Deutschlandfunk виступив речник соціал-демократів з питань безпеки Фріц Фельґентрой (Fritz Felgentreu).

DW.COM

Експерт зазначає, що його однопартійці були "трохи спантеличені" пропозицією Крамп-Карренбауер з ХДС, яка є коаліційним партнером СДПН. "Те, що ми налаштовані скептично, є очевидим", - пояснив він і наголосив, що дискусія тільки почалась. "Чим ця дискусія завершиться у підсумку, залишається відкритим питанням", - додав експерт.

За словами Фельґентроя, аби робити висновки, необхідно з'ясувати цілу низку питань, зокрема майбутню роль Бундесверу в облаштуванні цієї "зони безпеки".

Нагадаємо, напередодні Крамп-Карренбауер закликала створити на півночі Сирії "зону безпеки", яку б контролювали міжнародні сили. В ексклюзивному інтерв'ю DW 21 жовтня вона зазначила, що ця пропозиція була узгоджена з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel).

"Моя пропозиція - створити зону безпеки під міжнародним контролем за участі Туреччини та за участі Росії", - заявила вона. За словами міністерки, це стане кроком у напрямку стабілізації та відновлення регіону, який призведе до добровільного повернення туди біженців з Сирії.

Крамп-Карренбауер пообіцяла обговорити цей проєкт на полях зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться в Брюсселі 24-25 жовтня. Рішення про можливу участь Бундесверу має бути схвалене Бундестагом.

Дивитись відео 02:15

Наступниця Меркель: чого від неї чекати? (07.12.2018)

Аудіо й відео до теми

Наступниця Меркель: чого від неї чекати? (07.12.2018)  

Також за темою

Einschwörung Berlin AKK Angela Merkel

Лідерка правлячаї партії ФРН закликає створити в Сирії міжнародну "зону безпеки" 21.10.2019

Голова ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер виступає за створення на півночі Сирії міжнародної "зони безпеки". Цю пропозицію мають обговорити під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Türkei Treffen Erdogan Putin in Ankara

Путін та Ердоган зустрінуться в Сочі й обговорять операцію Туреччини в Сирії 22.10.2019

Предмет переговорів президентів РФ Володимира Путіна та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана - турецька операція в Сирії. Тим часом держсекретар США заявив, що Трамп готовий застосувати військову силу щодо Анкари.

Brüssel Jean Asselborn, Außenminister Luxemburg

Наступ Туреччини у Сирії може змусити НАТО втрутитися - Ассельборн 14.10.2019

Глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн попереджає, що наступ Туреччини на північному сході Сирії може призвести до залучення у конфлікт країн НАТО. Сирійське питання обговорюватиметься на засіданні Ради ЄС 14 жовтня.

Реклама

Докладно

Руді Джуліані приписують роль тіньового держсекретаря Трампа

Руді Джуліані: "тіньовий держсекретар" Трампа

Особистий адвокат президента США Трампа міг вирішувати для нього зовнішньополітичні питання.  

Укрзалізницю планують приватизувати, попередньо розбивши на три підприємства (Leonid Andronov/Fotolia)

Чого очікувати від приватизації "Укрзалізниці" (відео)

Приватизація "Укрзалізниці", яку планує уряд Олексія Гончарука - правильний шлях, вважають експерти. Однак є низка умов.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  