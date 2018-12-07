Міністерка оборони не узгоджувала з СДПН позицію щодо "зони безпеки" в Сирії

У Соціал-демократичній партії Німеччини (СПДН) зазначають, що міністерка оборони ФРН та очільниця Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) не узгоджувала з СДПН свою ідею створити на півночі Сирії "зону безпеки" під контролем міжнародних сил. Із відповідною заявою у вівторок, 22 жовтня, в ефірі радіостанції Deutschlandfunk виступив речник соціал-демократів з питань безпеки Фріц Фельґентрой (Fritz Felgentreu).

Експерт зазначає, що його однопартійці були "трохи спантеличені" пропозицією Крамп-Карренбауер з ХДС, яка є коаліційним партнером СДПН. "Те, що ми налаштовані скептично, є очевидим", - пояснив він і наголосив, що дискусія тільки почалась. "Чим ця дискусія завершиться у підсумку, залишається відкритим питанням", - додав експерт.

За словами Фельґентроя, аби робити висновки, необхідно з'ясувати цілу низку питань, зокрема майбутню роль Бундесверу в облаштуванні цієї "зони безпеки".

Нагадаємо, напередодні Крамп-Карренбауер закликала створити на півночі Сирії "зону безпеки", яку б контролювали міжнародні сили. В ексклюзивному інтерв'ю DW 21 жовтня вона зазначила, що ця пропозиція була узгоджена з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel).

"Моя пропозиція - створити зону безпеки під міжнародним контролем за участі Туреччини та за участі Росії", - заявила вона. За словами міністерки, це стане кроком у напрямку стабілізації та відновлення регіону, який призведе до добровільного повернення туди біженців з Сирії.

Крамп-Карренбауер пообіцяла обговорити цей проєкт на полях зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться в Брюсселі 24-25 жовтня. Рішення про можливу участь Бундесверу має бути схвалене Бундестагом.