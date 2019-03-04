Мінінфраструктури готує концесію аеропортів "Бориспіль" та "Львів"

Аеропорти "Бориспіль" і "Львів", а також комунальні летовища в регіонах готують до передачі в концесію, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
Міністерство інфраструктури України проводить підготовку до передачі в концесію міжнародних аеропортів "Бориспіль" і "Львів", повідомили у вівторок, 5 березня, на офіційному сайті міністерства.
Ми серйозно підходимо до питання аеропортів і теж готуємо концесію аеропортову "Борисполя" і "Львова" із залученням регіональних летовищ. Це буде пакет - один державний аеропорт і декілька комунальних", - зазначив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
Урядовець висловив переконання, що концесія - "це саме той інструмент, який дозволить прозоро залучати інвестиції". Міністерство працює над ще близько 10 проектами в морській і залізничній галузях, зазначив Омелян.
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