 Мінінфраструктури готує концесію аеропортів ″Бориспіль″ та ″Львів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2019

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Новини

Мінінфраструктури готує концесію аеропортів "Бориспіль" та "Львів"

Аеропорти "Бориспіль" і "Львів", а також комунальні летовища в регіонах готують до передачі в концесію, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян

Міністерство інфраструктури України проводить підготовку до передачі в концесію міжнародних аеропортів "Бориспіль" і "Львів", повідомили у вівторок, 5 березня, на офіційному сайті міністерства.

Ми серйозно підходимо до питання аеропортів і теж готуємо концесію аеропортову "Борисполя" і "Львова" із залученням регіональних летовищ. Це буде пакет - один державний аеропорт і декілька комунальних", - зазначив  міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Урядовець висловив переконання, що концесія - "це саме той інструмент, який дозволить прозоро залучати інвестиції". Міністерство працює над ще близько 10 проектами в морській і залізничній галузях, зазначив Омелян.

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