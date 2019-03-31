Мін'юст України та "Опора" відзначають брак системних порушень під час виборів

Міністр юстиції Павло Петренко в неділю, 31 березня, заявив про відсутність системних порушень в ході першого туру виборів президента України. "Системних порушень, яких побоювалися і українські громадяни, і наші міжнародні партнери, не було зафіксовано в ході голосування", - сказав Петренко.

Відсутність системних порушень також підтвердила координатор Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська. "Це правда, системних порушень не було зафіксовано незалежними спостерігачами. Але залишається питання - що буде відбуватися вночі, чи не зіграють технічні кандидати злий жарт з соціологією, екзит-полами і з процедурою", - заявила вона.

У свою чергу, Комітет виборців України (КВУ) зафіксував чотири факти, які можуть свідчити про підкуп виборців у ході першого туру виборів президента України, що відбувся в неділю, 31 березня. "Ми зафіксували тільки 4 факти, які можуть бути технологією підкупу виборців, і близько 10-15 фактів винесення бюлетенів з виборчих дільниць. Для когось це може бути сувеніром, для когось - технологія в обмін на гроші, але в будь-якому випадку ці факти не вказують на негативну тенденцію підкупу в день виборів, і це великий позитив", - розповів глава КВУ Олексій Кошель в ефірі телеканалу "112.Украіна".

Він зазначив, що кількість і тип порушень на сьогоднішніх виборах аналогічні порушенням, зафіксованим на президентських виборах 2014 року і додав, що КВУ пов'язує більшу частину з них з роботою дільничних виборчих комісій. "Партії поставилися безвідповідально - вони представлені великою кількістю осіб, які часто навіть пам'ятку про вибори не читали", - зазначив Кошель.

Глава КВУ додав, що великою проблемою є фотографування бюлетенів, однак воно не пов'язане з підкупом виборців.

"Ми не зареєстрували жодного факту, коли фото використовували в обмін на гроші. Є фото, пов'язані з надмірним захопленням соцмережами", - розповів він і нагадав, що фотографування бюлетенів є адміністративним порушенням.

За інформацією Кошеля, КВУ також зафіксувала близько 15 випадків, коли один виборець голосував за кількох, а також факти видачі бюлетенів без паспорта, в основному в сільській місцевості.