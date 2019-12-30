 Мін′юст України має намір ліквідувати 48 ″партій-зомбі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2020

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Новини

Мін'юст України має намір ліквідувати 48 "партій-зомбі"

Міністерство юстиції України збирається через суд ліквідувати 48 партій, які не функціонують. За словами глави міністерства, в Україні існує "тіньовий ринок", на якому за великі гроші можна купити або продати політсилу.

Міністерство юстиції України хоче через суд ліквідувати 48 партій, які не функціонують

Міністерство юстиції України хоче через суд ліквідувати 48 партій, які не функціонують

Міністр юстиції України Денис Малюська у п'ятницю, 7 лютого, повідомив, що його міністерство збирається через суд домогтися ліквідації 48 неактивних політичних сил. Всього в Україні зареєстровано 349 політичних партій.

"Ми подали позови про анулювання реєстрації одночасно всіх партій, діяльність яких на сьогодні не відповідає вимогам закону. А саме - невисунення політичною партією своїх кандидатів на вибори президента України і народних депутатів України протягом десяти років", - йдеться у відеоповідомленні міністра, опублікованому на його сторінці у Facebook.

У мін'юсті переконані, що цей крок "забезпечить політичну відповідальність, захистить виборців від політичних шахраїв, дасть можливість забезпечити дисципліну і ліквідує тіньовий ринок".

Як зазначають у відомстві на цьому "тіньовому ринку" можна купити або продати політичну партію за великі гроші.

Серед, партій, які хоче ліквідувати мін'юст, є Соціал-демократична партія України, Партія ветеранів Афганістану, Організація українських націоналістів, Християнсько-демократичний союз, "Жінки України", Партія захисників Вітчизни, "Пора", "Україна понад усе!" та інші.

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