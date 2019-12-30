Мін'юст України має намір ліквідувати 48 "партій-зомбі"

Міністр юстиції України Денис Малюська у п'ятницю, 7 лютого, повідомив, що його міністерство збирається через суд домогтися ліквідації 48 неактивних політичних сил. Всього в Україні зареєстровано 349 політичних партій.

"Ми подали позови про анулювання реєстрації одночасно всіх партій, діяльність яких на сьогодні не відповідає вимогам закону. А саме - невисунення політичною партією своїх кандидатів на вибори президента України і народних депутатів України протягом десяти років", - йдеться у відеоповідомленні міністра, опублікованому на його сторінці у Facebook.

У мін'юсті переконані, що цей крок "забезпечить політичну відповідальність, захистить виборців від політичних шахраїв, дасть можливість забезпечити дисципліну і ліквідує тіньовий ринок".

Як зазначають у відомстві на цьому "тіньовому ринку" можна купити або продати політичну партію за великі гроші.

Серед, партій, які хоче ліквідувати мін'юст, є Соціал-демократична партія України, Партія ветеранів Афганістану, Організація українських націоналістів, Християнсько-демократичний союз, "Жінки України", Партія захисників Вітчизни, "Пора", "Україна понад усе!" та інші.

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