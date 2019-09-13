 Мін′юст США хоче відсудити в Едварда Сноудена прибутки від мемуарів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2019

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Новини

Мін'юст США хоче відсудити в Едварда Сноудена прибутки від мемуарів

Екс-співробітник американських спецслужб, викривач Едвард Сноуден опублікував мемуари. Міністерство юстиції США судитиметься зі Сноуденом, бо він не надав рукопис для узгодження до публікації.

Едвард Сноуден, викривач спецслужб США

Едвард Сноуден з 2013 року проживає в Росії

Міністерство юстиції США позивається в суді проти екс-співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена. Причина - публікація мемуарів викривача. Книжка під назвою "Постійний запис" ("Permanent Record") вийшла друком у вівторок, 17 вересня.

Перед публікацією книжки Сноуден повинен був надати американському уряду примірник рукопису для узгодження. Викривач цього не зробив і таким чином порушив положення угод про нерозголошення, які підписував із Агентством національної безпеки США (АНБ) і Центральним розвідувальним управлінням США (ЦРУ), коли працював на ці спецслужби. Міністерство подало позов проти видавця та має намір відсудити у Сноудена всі прибутки від публікації мемуарів, передає інформагенція AP з посиланням на мін'юст.

Обкладинка книжки Едварда Сноудена

Обкладинка книжки Едварда Сноудена "Постійний запис"

У книжці викривач детально пояснює, чому вирішив розповісти світу про масове прослуховування американських спецслужб, і оповідає історію свого життя, зазначає AP. Мін'юст США не намагатиметься обмежити продаж книжки, але проситиме суд дозволити уряду конфіскувати всі прибутки від публікації. "Ми не дозволимо окремим особам збагачуватися коштом Сполучених Штатів без дотримання їхніх зобов'язань щодо узгодження перед публікацією", - заявив заступник генерального прокурора США Джоді Хант. Адвокат Сноудена поки що не коментував позов міністерства.

Едвард Сноуден - колишній співробітник американських спецслужб. У 2013 році він передав ЗМІ таємні матеріали про діяльність Агентства національної безпеки США. Після викриття Сноудена здійнявся дипломатичний скандал. З'ясувалося, що АНБ прослуховувало телефонні розмови 35 лідерів різних держав, зокрема канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel). США наполягає, щоб Сноуден постав перед американським судом за публікацію таємних даних. Сноуден з 2013 року прожиає в Росії, де він отримав тимчасовий притулок.

DW.COM

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