 Мін′юст США звинуватив хакерів з Росії у зломі пошти федеральних прокурорів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2021

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Новини

Мін'юст США звинуватив хакерів з Росії у зломі пошти федеральних прокурорів

З травня по грудень 2020 року хакери з угруповання АРТ мали доступ до листування співробітників 27 офісів окружних прокурорів, повідомило міністерство юстиції США.

В кібератаках на офіси прокурорів в США підозрюють хакерів з Росії

В кібератаках на офіси прокурорів в США підозрюють хакерів з Росії

Хакери з угруповання APT, яких в США підозрюють у причетності до злому програмного забезпечення компанії SolarWinds, у 2020 році впродовж місяців мали доступ до електронної пошти декількох федеральних прокурорів країни. Про це в п'ятницю, 30 липня, повідомило міністерство юстиції США.

За його даними, зламаними виявилися 80 відсотків скриньок електронної пошти, якими користувалися співробітники чотирьох офісів прокурорів в Нью-Йорку. В цілому у 27 офісах окружних прокурорів у період з 7 травня по 27 грудня 2020 року було зламано як мінімум один поштовий акаунт.

Як розповіла в інтерв'ю інформагентству AP викладачка юридичної школи Колумбійського університету (Columbia Law School) Дженніфер Роджерс, яка раніше обіймала посаду федерального прокурора в Нью-Йорку, в листах співробітників офісу федерального прокурора, як правило, міститься конфіденційна інформація. Наприклад, про різні судові справи або особисті дані джерел, що виступають інкогніто.

Зі свого боку, мін'юст США поки не пояснив, яка інформація була вкрадена і який вплив ця кібератака може мати на поточні судові справи.

Хакерська атака на компанію SolarWinds

Про атаку хакерів на IT-компанію SolarWinds стало відомо в грудні 2020 року. За даними інформагентства Bloomberg, в результаті злому програмного забезпечення тоді постраждали не менше 200 організацій по всьому світу. Серед інших, атаки зазнали міністерства фінансів і енергетики США та Національне управління з телекомунікацій та інформації.

У Білому домі заявляли, що до цього причетна група хакерів APT29 або Cozy Bear, яка, ймовірно, працює на Службу зовнішньої розвідки РФ. У квітні 2021 року президент США Джозеф Байден оголосив про запровадження санкцій щодо Росії у зв'язку з хакерськими атаками і втручанням у вибори. Кремль заперечує будь-яку причетність до дій кіберзлочинців.

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