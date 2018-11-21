Мін'юст скасував перереєстрацію комплексу споруд Почаївської лаври

Комісія міністерства юстиції України з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації у п'ятницю, 23 листопада, скасувала незаконну перереєстрацію комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської лаври, що в Тернопільській області. Про це повідомила перша заступниця міністра юстиції Олена Сукманова.

Вона зазначила, що комісія мін'юсту задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, який просив скасувати рішення про державну реєстрацію права користування комплексом лаври релігійною організацією "Почаївська Свято-Успенська Лавра". Члени комісії дійшли висновку, що державна реєстрація права користування комплексом споруд (йдеться про Успенський собор, Троїцький собор, монастирські келії, архієрейський будинок, дзвіниці та надбрамний корпус) була здійснена з порушеннями вимог законодавства.

"Саме тому рішення про державну реєстрацію було скасовано, а державному реєстратору, який його здійснив, блоковано доступ до державного реєстру прав на нерухоме майно", - пояснила Сукманова, слова якої наводяться у повідомленні на сайті мін'юсту.

Раніше прокуратура Тернопільської області повідомила, що представник міністерства культури України оскаржив у мін'юсті дії державного реєстратора, який, зловживаючи своїми повноваженнями, зареєстрував право користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври Українською православною церквою Московського патріархату. Реєстратор Андрій Яремко натомість запевняє в законності своїх дій.

У міністерстві культури зазначали, що Києво-Печерська і Свято-Успенська Почаївська лаври є власністю держави і були передані в оренду на 50 років Українській православній церкви Московського патріархату. Однак якщо виявиться, що під час передачі лавр в оренду було допущено порушення, держава в особі українського кабміну може переглянути цей договір.