Мінфін США оштрафував Amazon за доставку товарів у Крим

Міністерство фінансів США оштрафувало компанію Amazon за постачання товарів у період з листопада 2011 по жовтень 2018 року в Іран, Сирію та анексований Росією Крим. Крім того, в цей період онлайн-магазин приймав замовлення від осіб, що перебували в закордонних представництвах Куби, Ірану, Північної Кореї, Судану та Сирії, йдеться в документі, опублікованому на сайті мінфіну США в середу, 8 липня.

Ці поставки були порушенням санкційних програм, запроваджених управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC), пояснює мінфін. За даними OFAC, компанія Amazon не перевіряла належним чином адреси й імена клієнтів, контролюючи ці дані через санкції.

Закон передбачає за явне порушення цих приписів максимальний штраф у 1 038 206 212 доларів, проте OFAC врахувала той факт, що компанія Amazon добровільно повідомила про порушення, а також те, що це порушення не є особливо важким, тож призначила штраф у розмірі 134 523 доларів.

Це пів суми всіх транзакцій, проведених з порушенням законодавства. Саме вона визначає базовий розмір штрафу за такі порушення.