 Міносвіти пропонує скасувати останній дзвоник та випускний-2020 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2020

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Міносвіти пропонує скасувати останній дзвоник та випускний-2020

Міністерство освіти України радить школам цього начального року утриматися від проведення масових заходів, аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції.

Під час свята останнього дзвоника в одній із шкіл Запоріжжя, травень 2019 року

Під час свята останнього дзвоника в одній із шкіл Запоріжжя, травень 2019 року

Міністерство освіти України закликає школи не проводити цього року свято останнього дзвоника і випускні вечори через загрозу поширення коронавірусу в країні.

Про це йдеться у листі міносвіти щодо проведення підсумкового оцінювання і організованого завершення 2019-2020 навчального року, оприлюдненому у четвер, 16 квітня, на сайті відомства. Лист адресований керівникам департаментів освіти і науки обласних та Київської міської держадміністрації, а також керівникам закладів загальної середньої освіти

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"З метою запобігання поширенню коронавірусу в 2019-2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, в тому числі останні дзвінки і випускні вечори", - йдеться в лісті міністерства.

Як повідомлялося, міносвіти планує завершити навчальний рік для всіх учнів, крім випускників, 1 липня.

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