Міноборони України: обстрілів на Донбасі за добу не зафіксовано

Сторони збройного протистояння в зоні конфлікту на Донбасі в цілому дотримуються умов узгодженого раніше режиму припинення вогню. Впродовж минулої доби на Донбасі обстрілів бойовиками сепаратистів позицій Збройних сил України (ЗСУ) не зафіксовано. Про це зранку вівторка, 23 липня, повідомив пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У повідомленні наголошується, що напередодні загони проросійських бойовиків "дотримувалися усталеного режиму припинення вогню". Як наслідок "втрат з української сторони не зафіксовано".

Щодо поточної доби, то в пресцентрі штабу ООС так само поки що не зафіксували жодних порушень умов припинення вогню з боку бойовиків. Зазначається, що загони самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" "не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї".

Військові ЗСУ так само дотримуються всіх умов встановленого перемир'я, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що домовленість про припинення вогню в Донецькій і Луганській областях з 00.01 21 липня була досягнута 17 липня на засіданні в Мінську Тристоронньої контактної групи.