Міноборони заявило про підписання контрактів на купівлю нової партії Javelin

У міністерстві оборони України повідомили про підписання угод на постачання другої партії американських переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin. "Протягом четвертого кварталу за рахунок зосередження ресурсів, міноборони України вдалося укласти контракти на постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin виробництва США", - сказав у четвер, 26 грудня, заступник міністра оборони Анатолій Петренко, йдеться у повідомленні на сайті відомства.

"Ми також замовляємо аналогічні ракетні комплекси нашого національного виробника. Є кілька станцій артилерійської розвідки, близько 100 броньованих автомобілів різного типу і бронемашин, кілька літаків", - додав заступник міністра. За його словами, міноборони в поточному році реалізувало два контракти з урядом США за програмою іноземних військових продажів, а також один контракт з агентством НАТО з підтримки і постачання.

На початку жовтня стало відомо, що Державний департамент США схвалив продаж Україні 150 ракет до ПТРК Javelin та пов'язаного з ними обладнання на суму до 39,2 мільйона доларів. Про постачання Україні цієї партії Javelin домовилися влітку цього року. У 2018 році Сполучені Штати продали Україні 37 пускових установок та понад 200 ракет до ПТРК Javelin.