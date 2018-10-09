 Міноборони заявило про ліквідацію пожежі на арсеналі під Ічнею | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2018

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Новини

Міноборони заявило про ліквідацію пожежі на арсеналі під Ічнею

Пожежу на арсеналі біля Ічні Чернігівської області повністю ліквідовано. Поодинокі вибухи на тліючих майданчиках не несуть загрози, повідомили в міністерстві оборони України.

Вибухи на арсеналі біля Ічні

Вибухи на арсеналі біля Ічні

Пожежу на території шостого арсеналу Збройних сил України ліквідовано в повному обсязі, повідомив увечері в середу, 10 жовтня, начальник управління комунікацій та друку міністерства оборони України, полковник Олексій Чорнобай. "Станом на 21:00 зберігаються поодинокі вибухи на двох тліючих майданчиках з періодичністю 1-2 вибухи на годину, які не несуть загрози населеним пунктам поблизу арсеналу", - зазначив він.

Підрозділи Збройних сил України спільно з Держслужбою з надзвичайних ситуацій (ДСНС) здійснюють заходи з ліквідації осередків задимлення і тління, очищують від вибухонебезпечних предметів адміністративну територію, а також територію поблизу арсеналу. За словами Чорнобая, охорону навколо арсеналу здійснюють сили Військової служби правопорядку та Національної поліції. Тим часом особовий склад повертається до військової частини, йдеться у повідомленні на сайті міноборони України.

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Уряд України виділив 100 мільйонів гривень на подолання наслідків вибухів арсеналу на Чернігівщині. У місті Ічня зруйновано шість житлових будинків, повідомили в Національній поліції. (10.10.2018)

Рятувальники не можуть приступити до ліквідації наслідків надзвичайної події на арсеналі біля Ічні в Чернігівській області, оскільки там досі тривають вибухи. (10.10.2018)

У ДСНС повідомили, що станом на 7-му годину ранку четверга, 11 жовтня, гасіння пожежі на складах арсеналу все ще триває, інтенсивність вибухів боєприпасів значно зменшилася. "Загиблих і травмованих унаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано", - йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

Нагадаємо, пожежа на території складів арсеналу розпочалася 9 жовтня після чотирьох зафіксованих вартовими вибухів. За даними Національної поліції, через вибухи було зруйновано шість житлових будинків. Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що причиною вибухів могла бути диверсія. Служба безпеки України розслідує ситуацію. На подолання наслідків пожежі український уряд виділив 100 мільйонів гривень.  

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Вибухи біля Ічні: що з евакуйованими? (10.10.2018)

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Вибухи біля Ічні: що з евакуйованими? (10.10.2018)  

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