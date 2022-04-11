 Міноборони: Відновлення наступу на Київ залежатиме від результатів боїв на Сході | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Міноборони: Відновлення наступу на Київ залежатиме від результатів боїв на Сході

Як вважають в оборонному відомстві України, результати боїв на Донбасі вплинуть на рішення Кремля щодо відновлення спроби наступу на столицю.

Українські військові

Українські військові

Питання можливого відновлення наступу РФ на Київ залежатиме від результату бойових дій у Донецькій та Луганській областях, заявив речник міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі "Україна" у понеділок, 11 квітня.

Наразі на території Гомельської області Білорусі, а також Брянської та Курської областей РФ залишаються окремі підрозділи Російської Федерації, каже речник. Як припускають в міністерстві, їхнім завданням є демонстрація присутності для відволікання українських сил оборони. 

"Вочевидь, це така тактична гра РФ, щоб тримати підрозділи української армії тут і не допустити їх перекидання у більш важкі операційні зони, в тому числі на схід і на південь України", - сказав речник. Крім того, зберігається загроза авіаударів з території Білорусі, кажуть в оборонному відомстві.

Мотузяник заявив, що Росія майже завершила підготовку до наступальної операції на Сході України.

Битва за Донбас

Наприкінці березня Росія почала виведення військ з північних областей України. Після цього, за даними генерального штабу Збройних сил України, війська РФ зосередилися на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, найближчим часом очікується великий наступ РФ на Донбас.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що битва нагадуватиме Другу світову війну з великими операціями, маневрами та залученням тисяч танків, бойових броньованих машин, літаків, артилерії.

Дивитись відео 28:33

Поверніть мені моє життя. Історія української біженки в Німеччині (09.04.2022)

Дивитись відео 02:20

Як українці місяць жили в підвалі в Ягідному на Чернігівщині (11.04.2022)

Реклама

Докладно

Акція солідарності з Україною біля будівлі парламенту ФРН

Депутат Бундестагу: Ми не можемо піддатися на шантаж Путіна

Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ в інтерв'ю DW про російський газ і про зброю Україні.  

Уряд прогнозує, що в Україні цього року зберуть врожай у 70 відсотків від норми. Однак з експортом будуть проблеми

Світовий банк: ВВП України впаде на 45 відсотків

Українська економіка, згідно з прогнозом Світового банку, цього року скоротиться на 45,1 відсотків.  