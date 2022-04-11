Міноборони: Відновлення наступу на Київ залежатиме від результатів боїв на Сході

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Як вважають в оборонному відомстві України, результати боїв на Донбасі вплинуть на рішення Кремля щодо відновлення спроби наступу на столицю.
Питання можливого відновлення наступу РФ на Київ залежатиме від результату бойових дій у Донецькій та Луганській областях, заявив речник міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі "Україна" у понеділок, 11 квітня.
Наразі на території Гомельської області Білорусі, а також Брянської та Курської областей РФ залишаються окремі підрозділи Російської Федерації, каже речник. Як припускають в міністерстві, їхнім завданням є демонстрація присутності для відволікання українських сил оборони.
"Вочевидь, це така тактична гра РФ, щоб тримати підрозділи української армії тут і не допустити їх перекидання у більш важкі операційні зони, в тому числі на схід і на південь України", - сказав речник. Крім того, зберігається загроза авіаударів з території Білорусі, кажуть в оборонному відомстві.
Мотузяник заявив, що Росія майже завершила підготовку до наступальної операції на Сході України.
Наприкінці березня Росія почала виведення військ з північних областей України. Після цього, за даними генерального штабу Збройних сил України, війська РФ зосередилися на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.
За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, найближчим часом очікується великий наступ РФ на Донбас.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що битва нагадуватиме Другу світову війну з великими операціями, маневрами та залученням тисяч танків, бойових броньованих машин, літаків, артилерії.