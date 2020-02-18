 Мінкульт пообіцяв надати ″Суспільному″ кошти для погашення боргу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2020

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Новини

Мінкульт пообіцяв надати "Суспільному" кошти для погашення боргу

В українському мінкульті вирішили "наблизити фінансування" Суспільного мовника, щоб він міг погасити борг перед медіакомпанією Euronews на майже 11 мільйонів євро, через який були заблоковані його рахунки.

Міністерство культури вважає припинення роботи Суспільного неприпустимим

Міністерство культури вважає припинення роботи "Суспільного" неприпустимим

Міністерство культури, молоді та спорту України пообіцяло надати кошти суспільному мовнику "UA: Суспільне" для погашення боргу перед медіакомпанією Euronews, через який було заблоковано рахунки українського мовника. "МКМС (Міністерством культури, молоді та спорту. - Ред.), аби уникнути ситуації щодо можливого припинення мовлення, разом з мінфіном ухвалене рішення щодо наближення фінансування, аби Суспільне мало можливість розрахуватися з боргами негайно", - повідомило міністерство у п'ятницю, 28 лютого.

Там додали, що Суспільний мовник не передбачив в бюджеті коштів на погашення заборгованості. При цьому ситуація з можливим відключенням через борги телеканалу "UA: Суспільне" є неприпустимою, додали в міністерстві. На сьогодні сума боргу "Супільного" перед Euronews складає близько 10,6 мільйона євро.

Борг перед Euronews

28 лютого мовникм "UA: Суспільне" повідомив про блокування його роботи внаслідок накладення арешту на рахунки. Арешт рахунків стався через накопичення несплачених боргів колишньої державної Національної телекомпанії України (НТКУ) перед медіакомпанією Euronews.

Ці кошти призначалися на створення й функціонування українськомовної версії Euronews. Співпраця між тодішньою НТКУ та Euronews розпочалася в 2010 році ще до створення Суспільного мовника. Згодом із бюджету було припинено виділення коштів на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії Euronews, що й спричинило появу боргу, повідомили в "Суспільному".

Голова правління UA:Суспільне мовлення Зураб Аласанія уточнив, що у 2015 році Рахункова палата зазначала необхідність погашення українським урядом фінансових зобов'язань НТКУ перед Euronews для уникнення банкрутства майбутнього новоствореного ПАТ "НСТУ". Однак Кабмін не звернув уваги на ці рекомендації, наголосив Аласанія. За його словами, були арештовані кошти на рахунку НСТУ у швейцарському банку, які були там депоновані для проведення в Україні пісенного конкурсу "Євробачення" у 2017 році.

В міністерстві культури, молоді та спорту додали, що сума, яка заблокована у Швейцарії, повернеться до бюджету. Водночас міністерство культури буде ініціювати зміни до бюджету щодо збільшення фінансування "Суспільного" на суму сплаченого боргу за рахунок повернених зі Швейцарії коштів.

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