 Мінгареллі: Київ не використав велику частину наданих ЄС коштів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Мінгареллі: Київ не використав велику частину наданих ЄС коштів

Для використання грошей Євросоюзу необхідно "тиснути" на місцеву владу, порадив глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, додавши, що спочатку треба витрати доступні гроші, а вже потім просити наступний транш.

Вісім мільярдів євро, виділених Україні Євросоюзом, не використані

Вісім мільярдів євро, виділених Україні Євросоюзом, не використані

Велика частина коштів, які Євросоюз виділив на підтримку реформ в Україні, не були належним чином використані. Про це у середу, 15 травня, заявив глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі під час конференції EU: Future Simple or Future Indefinite, яка була організована "Європейською бізнес асоціацією", повідомили у четвер, 16 травня, у представництві ЄС в Україні.

"ЄС виділяє значні суми Україні на підтримку реформ, однак ці гроші не завжди використовуються якнайкраще. Потрібно розуміти той факт, що більша частина цих коштів, які виділяються, взагалі не використовується за цілою низкою причин", - сказав він, інформує агенція "Українські новини".

За його словами, основною причиною є відсутність якісної інституційної спроможності, а для прискорення процесу потрібно "тиснути" на місцеву владу. "Ми порахували, що зараз не використано вісім мільярдів євро, які були надані ЄС (...) Перш ніж просити додаткові гроші, витратьте спочатку ті, які доступні", - додав він.

Наприкінці 2017 року Мінгареллі заявив, що протягом 2015-2017 років ЄС виділив Україні 12 мільярдів євро, з них 3,4 мільярда макрофінансової допомоги. В грудні 2018 року ЄС виділив Україні 500 мільйонів євро у рамках програми макрофінансової допомоги.

Дивитись відео 02:14

Гроші ЄС: як їх вберегти від українських корупціонерів? (28.12.2017)

DW.COM

Євросоюз надав Україні 500 мільйонів євро фінансової допомоги  

ЄС виділив Україні 12 мільярдів євро за останні три роки - Мінгареллі

Зусилля, які ЄС докладає для допомоги Україні, є безпрецедентними, наголосив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі. (16.11.2017)  

Як Україна використала отримані від ЄС 10 мільярдів євро

Фінансова підтримка України з боку Євросоюзу та інших донорів є додатковим поштовхом зі впровадження реформ, стверджують незалежні економісти. За останні роки держава отримала від ЄС близько 10 мільярдів євро. (09.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Гроші ЄС: як їх вберегти від українських корупціонерів? (28.12.2017)  

Також за темою

EU-Botschafter Hugues Mingarelli im Interview mit der DW

Голова представництва ЄС в Україні констатував протидію реформам 26.03.2019

Реформи в Україні відбуваються повільно, оскільки стикаються з постійною протидією, заявив голова представництва ЄС Х'юг Мінгареллі. Він зазначив, що Євросоюз підтримує реформаторів.

Fahne Ukraine und EU

Україна та ЄС підписали кредитну угоду на один мільярд євро 14.09.2018

Для отримання грошей Україна має провести реформи та здійснити малу приватизацію. Перший транш в 500 мільйонів євро має надійти вже цієї осені.

Fahne Ukraine und EU

Європарламент затвердив мільярд євро допомоги Україні 13.06.2018

Макрофінансова допомога ЄС прив'язана до виконання Україною низки умов - зокрема, до запуску системи автоматичної перевірки е-декларацій та створення Вищого антикорупційного суду.

Реклама

Докладно

Один з проектів відбудови Нотр-Даму

Будь ласка, не відтворюйте точну копію Нотр-Даму

Як відбудовувати кафедральний собор? Фелікс Штайнер виступає за сміливі рішення.  

Один з оштрафованих банків - британський Barclays

ЄС оштрафував п'ять банків на мільярд євро за таємну змову

Єврокомісія оштрафувала на мільярд євро п'ять великих банків, трейдери яких змовлялися щодо встановлення курсів валют.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  