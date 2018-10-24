 Мільярдер у кепочці: кар′єра, що почалася в ПТУ | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 25.10.2018

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Культура й стиль життя

Мільярдер у кепочці: кар'єра, що почалася в ПТУ

Одна з німецьких газет назвала його "найскромнішим у світі мільярдером". На початку його кар'єри ніхто навіть припустити не міг, що вона буде такою блискучою.

Portrait: Shopify Gründer Tobias Lütke (Wikipedia/Union Eleven)

Тобіас Лютке 

Опублікований у журналі Manager Magazin новий список німецьких мільярдерів очолюють відомі імена. Здебільшого, це спадкоємці великих статків, зароблених іще їхніми батьками та дідами. А ось приблизно у середині цього списку, на 111-му місці, - людина, яка виросла у скромній, інтелігентній родині, ледь впоралася зі шкільною програмою і до того ж не зовсім схожа на мільярдера. Проте особистий статок 37-річного німця Тобіаса Лютке  (Tobias Lütke), який мешкає в Канаді, насправді оцінюється у 1,2 мільярда дорларів.

Перша фірма у гаражі

Він народився в західнонімецькому Кобленці. Батько - лікар-терапевт, мати - вчителька. Свій перший, ще дитячий (ну, або напівдитячий) комп'ютер Тобіас отримав в подарунок від батьків, коли йому було лише сім років. І просиджував за ним годинами. На ньому навчився програмуванню і незабаром вже переписував ігри, зроблені для Commodore 64, так, щоб грати в них і на своєму комп'ютері. Паралельно довелося внести деякі зміни і в "залізо", оптимізувавши конфігурацію. У школі Тобіас Лютке навчався абияк і, врешті-решт, пішов з гімназії в реальне училище (щось на зразок ПТУ), не ставши отримувати гімназійний атестат зрілості, необхідний для вступу до університету.

Якийсь час він відвідував школу програмістів, але вже незабаром кинув і її: Тобіасу там було дуже нудно. Крім того, хоча хлопцю ще не виповнилося й двадцяти років, він вже почав заробляти гроші програмуванням, виконуючи час від часу замовлення різних фірм. Із задоволенням грав у вільний час в рольові онлайн-ігри. У віртуальному фентезі-світі гри "Asheron's Call" познайомився з Фіоною з Оттави - і там же, схоже, в неї закохався. Після спільної (реальної) гірськолижної відпустки Тобіас переселився з Німеччини до неї в Канаду. Це було 16 років тому. Сьогодні у них вже троє дітей.

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У Канаді разом з двома однолітками-партнерами Тобі (так його найчастіше сьогодні називають) створив фірму Snowdevil - "Сніговий диявол" - з продажу сноубордів в інтернеті. Розміщувалася вона у гаражі. Класичний випадок: в гаражі! Як у Білла Гейтса свого часу!

Платформа Shopify: сервіс, який приніс мільярди

Але все ж таки не гараж зробив Тобіаса Лютке мільярдером, а інтернет. Тобіас сам вирішив створити для фірми інтернет-магазин. Його концепція платформи онлайн-торгівлі виявилася настільки вдалою, що хлопці вирішили працювати над нею далі, і її охоче стали купувати і використовувати в Канаді та США. Сьогодні ім'я цієї платформи - Shopify - відоме у всьому світі. Її використовують близько мільйона інтернет-магазинів, загальний обіг яких становить понад 25 мільярдів доларів.

Чому вона стала настільки популярною? По-перше, тому що проста. Використовувати Shopify, створити власний онлайн-магазин на її базі може людина, що не має ані спеціальних комп'ютерних знань, ані особливих технічних талантів. З понад ста готових модулів, уніфікованих блоків можна протягом лише декількох годин без сторонньої допомоги "побудувати" в інтернеті свій магазин. Це чудовий варіант для невеликого бізнесу. І не тільки для невеликого. Серед останніх користувачів платформи - такі великі концерни, як Nestlé, Red Bull, Tesla. А друга перевага Shopify - комплексність платформи. Це не тільки презентація та продаж товару, а й, наприклад, ведення бухгалтерії.

Мільярдер на велосипеді

Але наша тема - не платформа, розроблена Тобіасом Лютке (тим більше, що є й інші, зі своїми перевагами), а її творець. Цей "найскромніший в світі мільярдер", як назвала його одна з німецьких газет, сьогодні очолює фірму, вартість якої оцінюється у 15 мільярдів доларів. На роботу їздить на велосипеді. Костюмів і краваток не носить, зазвичай, ходить в джинсах, картатих сорочках і шкіряній курточці. На голові - незмінна кепочка з крихітним козирком. Як написав інший німецький журнал, "він схожий більше на вуличного музиканта".

У кабінеті Тобіаса стоять біля стіни кілька сноубордів. Але фірми Snowdevil давно не існує. Залишилася лише презентація в інтернеті - як демоверсія торгової інтернет-платформи і ностальгічний спогад про перші кроки до успіху.

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