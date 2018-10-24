Мільярдер у кепочці: кар'єра, що почалася в ПТУ

Опублікований у журналі Manager Magazin новий список німецьких мільярдерів очолюють відомі імена. Здебільшого, це спадкоємці великих статків, зароблених іще їхніми батьками та дідами. А ось приблизно у середині цього списку, на 111-му місці, - людина, яка виросла у скромній, інтелігентній родині, ледь впоралася зі шкільною програмою і до того ж не зовсім схожа на мільярдера. Проте особистий статок 37-річного німця Тобіаса Лютке (Tobias Lütke), який мешкає в Канаді, насправді оцінюється у 1,2 мільярда дорларів.
Перша фірма у гаражі
Він народився в західнонімецькому Кобленці. Батько - лікар-терапевт, мати - вчителька. Свій перший, ще дитячий (ну, або напівдитячий) комп'ютер Тобіас отримав в подарунок від батьків, коли йому було лише сім років. І просиджував за ним годинами. На ньому навчився програмуванню і незабаром вже переписував ігри, зроблені для Commodore 64, так, щоб грати в них і на своєму комп'ютері. Паралельно довелося внести деякі зміни і в "залізо", оптимізувавши конфігурацію. У школі Тобіас Лютке навчався абияк і, врешті-решт, пішов з гімназії в реальне училище (щось на зразок ПТУ), не ставши отримувати гімназійний атестат зрілості, необхідний для вступу до університету.
Якийсь час він відвідував школу програмістів, але вже незабаром кинув і її: Тобіасу там було дуже нудно. Крім того, хоча хлопцю ще не виповнилося й двадцяти років, він вже почав заробляти гроші програмуванням, виконуючи час від часу замовлення різних фірм. Із задоволенням грав у вільний час в рольові онлайн-ігри. У віртуальному фентезі-світі гри "Asheron's Call" познайомився з Фіоною з Оттави - і там же, схоже, в неї закохався. Після спільної (реальної) гірськолижної відпустки Тобіас переселився з Німеччини до неї в Канаду. Це було 16 років тому. Сьогодні у них вже троє дітей.
У Канаді разом з двома однолітками-партнерами Тобі (так його найчастіше сьогодні називають) створив фірму Snowdevil - "Сніговий диявол" - з продажу сноубордів в інтернеті. Розміщувалася вона у гаражі. Класичний випадок: в гаражі! Як у Білла Гейтса свого часу!
Платформа Shopify: сервіс, який приніс мільярди
Але все ж таки не гараж зробив Тобіаса Лютке мільярдером, а інтернет. Тобіас сам вирішив створити для фірми інтернет-магазин. Його концепція платформи онлайн-торгівлі виявилася настільки вдалою, що хлопці вирішили працювати над нею далі, і її охоче стали купувати і використовувати в Канаді та США. Сьогодні ім'я цієї платформи - Shopify - відоме у всьому світі. Її використовують близько мільйона інтернет-магазинів, загальний обіг яких становить понад 25 мільярдів доларів.
Чому вона стала настільки популярною? По-перше, тому що проста. Використовувати Shopify, створити власний онлайн-магазин на її базі може людина, що не має ані спеціальних комп'ютерних знань, ані особливих технічних талантів. З понад ста готових модулів, уніфікованих блоків можна протягом лише декількох годин без сторонньої допомоги "побудувати" в інтернеті свій магазин. Це чудовий варіант для невеликого бізнесу. І не тільки для невеликого. Серед останніх користувачів платформи - такі великі концерни, як Nestlé, Red Bull, Tesla. А друга перевага Shopify - комплексність платформи. Це не тільки презентація та продаж товару, а й, наприклад, ведення бухгалтерії.
Мільярдер на велосипеді
Але наша тема - не платформа, розроблена Тобіасом Лютке (тим більше, що є й інші, зі своїми перевагами), а її творець. Цей "найскромніший в світі мільярдер", як назвала його одна з німецьких газет, сьогодні очолює фірму, вартість якої оцінюється у 15 мільярдів доларів. На роботу їздить на велосипеді. Костюмів і краваток не носить, зазвичай, ходить в джинсах, картатих сорочках і шкіряній курточці. На голові - незмінна кепочка з крихітним козирком. Як написав інший німецький журнал, "він схожий більше на вуличного музиканта".
У кабінеті Тобіаса стоять біля стіни кілька сноубордів. Але фірми Snowdevil давно не існує. Залишилася лише презентація в інтернеті - як демоверсія торгової інтернет-платформи і ностальгічний спогад про перші кроки до успіху.
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Покращувач селфі Looksery
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3D-крамниця Kwambio
В українському магазині Kwambio – дуже незвичний асортимент товару, тому що вазу для квітів, кухонне приладдя, арт-об'єкти, взуття або біжутерію після покупки треба буде надрукувати на власному 3D-принтері. Онлайн-платформа для дизайнерів та користувачів таких принтерів базується у Нью-Йорку та планує старт на квітень цього року. Розробники вже отримали 500 тисяч доларів перших інвестицій.
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Iblazr - LED-спалах, який українці розробили спеціально для тих, хто полюбляє робити селфі або знімати на камеру гаджету за умови поганого освітлення. Це лише один із трьох проектів молодої компанії Concepter: українці працюють також над стабілізатором для зйомки відео на смартфон Cinezis й над месенджером Morzr, який працює в умовах відсутності мережевого зв'язку.
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Розумний годинник LaMetric
Цей розумний годинник, зроблений львів’янами, може повідомляти не лише час і температуру за вікном, але й важливу бізнес-аналітику. Наразі це найуспішніший український краудфандинговий проект, який зібрав $370 тисяч, при тому, що "просив" всього $69 тисяч. Виробляють LaMetric на одній з найбільш відомих китайських фабрик Foxconn, де народжуються iPod і iPhone.
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Музичний плеєр VOX
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Органайзер фотографій ZZ Photo
Цей сервіс приводить до ладу домашню фотобібліотеку, сортуючи знімки за різними параметрами. Наприклад, підписує друзів за іменами, розпізнає фото з відпустки, і навіть знаходить котиків на фото, чого не вміє відома Picasa від Google. ZZ Photo названий кращим інтерактивним стартапом України, а також потрапив до списку 150 найкращих стартапів світу за версією австрійської конференції Pioneers.
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Швидка граматична допомога Grammarly
Офіси компаніі Grammarly - сервісу перевірки англійського правопису, яким користується вже 5 мільйонів людей у всьому світі - знаходяться у Києві та Каліфорнії. Проект майже невідомий в Україні, але експерти оцінюють його щонайменше у 100 мільйонів доларів: платний веб-сервіс, на думку спеціалістів, заробляє майже 20 мільйонів доларів на рік і це наразі навіть не весь можливий потенціал проекту.
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Мобільний сканер Scanner Pro
Додаток Scanner Pro, який перетворює iPhone на сканер, а будь-який документ, сфотографований камерою гаджету – у повноцінний PDF-файл високої якості, оцінили вже 7 мільйонів користувачів у 150 країнах. Корпорація ж Apple в офіційному Apple Store назвала його додатком тижня. Компанія Readdlе, що створила цей додаток, ніколи не приймала інвестицій та не збирається переїздити з рідної Одеси.
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10 cвітових стартапів, зроблених в Україні
Цифровий прибиральник CleanMyMac
Софт для очищення ПК від зайвих файлів CleanMyMac створив 27-річний українець Олександр Косован. Успіх проекту підтверджують не лише мільйони користувачів, але й той факт, що Facebook купив офіційну ліцензію цієї програми на 3500 своїх співробітників. Косован ніколи інвестицій не приймав, але тепер і сам став інвестором, заснувавши на двох з партнером венчурний фонд SMRK у 10 мільйонів доларів.
Автор: Тетяна Вєжис