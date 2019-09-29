 Мільярдер Майкл Блумберг роздумує про свою участь у виборах в США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2019

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Новини

Мільярдер Майкл Блумберг роздумує про свою участь у виборах в США

Майкл Блумберг вважає, що жоден з найрейтинговіших кандидатів від демократів не впорається із завданням перемогти Дональда Трампа на виборах 2020 року. Тому мільярдер розглядає можливість власної участі у виборах.

Майкл Блумберг може взяти участь у виборчій кампанії у США

Майкл Блумберг може взяти участь у виборчій кампанії у США

Американський мільярдер та колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг розглядає можливість своєї участі у президентських виборах у Сполучених Штатах Америки як кандидата від Демократичної партії США. Про це заявив у четвер, 7 листопада, радник Блумберга Говард Вольфсон.

За словами Вольфсона, Блумберг вважає нинішнього президента США Дональда Трампа "безпрецедентною загрозою" для американського народу, яка має бути переможена. Натомість жоден з наявних зараз кандидатів у таборі демократів, на думку мільярдера, не зможе перемогти Трампа на виборах, які відбудуться в 2020 році.

DW.COM

Один із найбагатших американців відмовився від намірів брати участь у президентських перегонах 2020 року. Водночас Майкл Блумберг докладатиме зусиль, аби Дональд Трамп зазнав поразки. (06.03.2019)

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Як повідомляє агенція AP, 77-річний Блумберг протягом кількох останніх тижнів провів низку зустрічей з провідними членами Демократичної партії, під час яких обговорював з ними ситуацію з виборами. За даними агенції, у цих розмовах він, зокрема, висловлював свої занепокоєння щодо стабільності кампанії колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та зростання рейтингів сенаторки від штату Массачусетс Елізабет Уоррен. Тому Блумберг розглядає власну участь у передвиборчій кампанії і висунення кандидатом у президенти. У п'ятницю, 8 листопада, спливає термін подачі заяв на участь у праймеріз демократів в Алабамі. Раніше Блумберг заявляв, що не братиме участі у виборах

Перегони всередині Демократичної партії США за право бути кандидатом від партії на президентських виборах 2020 року вступають у вирішальну стадію, до початку внутрішньопартійних виборів залишилося менше трьох місяців. На позиції Джо Байдена, який вважається головним фаворитом на праймеріз, наступають сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс та сенаторка від штату Массачусетс Елізабет Уоррен. Як зауважує AP, участь Майкла Блумберга у виборчій кампанії може кардинально змінити хід передвиборчої боротьби у Демократичній партії.

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