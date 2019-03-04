Мільярдер Майкл Блумберг не балотуватиметься у президенти США

Колишній мер Нью-Йорка мільярдер Майкл Блумберг оголосив у вівторок, 5 березня, що не буде балотуватися на посаду президента США у 2020 році від Демократичної партії, інформує AP.

Натомість він заявив, що планує докласти всіх зусиль і вкласти значні ресурси, аби завдати поразки Дональду Трампу. Також мільярдер планує присвятити час боротьбі з глобальним потеплінням і збройним насильством.

Раніше Блумберг розглядав можливість участі у президентських перегонах 2016 року в якості незалежного кандидата. За інформацією американських ЗМІ, він давав вказівки своїм радникам підготувати план своєї можливої президентської кампанії і збирався витратити на неї щонайменше мільярд доларів США із власних коштів.

77-річний Майкл Блумберг обіймав посаду мера Нью-Йорка з 2002 по 2013 рік. Він належить до найбагатших людей планети і володіє медіакомпанією Bloomberg News.