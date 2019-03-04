 Мільярдер Майкл Блумберг не балотуватиметься у президенти США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2019

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Новини

Мільярдер Майкл Блумберг не балотуватиметься у президенти США

Один із найбагатших американців відмовився від намірів брати участь у президентських перегонах 2020 року. Водночас Майкл Блумберг докладатиме зусиль, аби Дональд Трамп зазнав поразки.

Майкл Блумберг

Майкл Блумберг не балотуватиметься у президенти США у 2020 році

Колишній мер Нью-Йорка мільярдер Майкл Блумберг оголосив у вівторок, 5 березня, що не буде балотуватися на посаду президента США у 2020 році від Демократичної партії, інформує AP.

Натомість він заявив, що планує докласти всіх зусиль і вкласти значні ресурси, аби завдати поразки Дональду Трампу. Також мільярдер планує присвятити час боротьбі з глобальним потеплінням і збройним насильством.
Раніше Блумберг розглядав можливість участі у президентських перегонах 2016 року в якості незалежного кандидата. За інформацією американських ЗМІ, він давав вказівки своїм радникам підготувати план своєї можливої президентської кампанії і збирався витратити на неї щонайменше мільярд доларів США із власних коштів.

77-річний Майкл Блумберг обіймав посаду мера Нью-Йорка з 2002 по 2013 рік. Він належить до найбагатших людей планети і володіє медіакомпанією Bloomberg News.

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Рік тому перемога Дональда Трампа показала, що звертаючись до основних інстинктів виборців, навіть вкрай некомпетентний політик може стати президентом. Але він може стати предтечою чогось гіршого, вважає Міхаель Кніґґе. (08.11.2017)  

NYT: Мільярдер Майкл Блумберг може поборотися за пост президента США

За інформацією видання New York Times, один з найбагатших американців готовий витратити щонайменше мільярд доларів на свою кампанію як незалежного кандидата. Рішення про балотування він нібито має прийняти у березні. (23.01.2016)  

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