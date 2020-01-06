Мільярдер Блумберг готовий витратити свої статки, щоб перемогти Трампа

Претендент на номінацію від Демократичної партії на президентських виборах у США, підприємець Майкл Блумберг готовий витратити більшу частину своїх статків, щоб викинути 2020 року президента Дональда Трампа з Білого дому. Про це Блумберг сказав в інтерв'ю агентству новин Reuters, опублікованому в неділю, 12 січня.
"Пріоритет номер один - позбутися Дональда Трампа. Я витрачаю всі свої гроші, щоб позбутися Трампа", - заявив Блумберг кореспонденту Reuters під час свого агітаційного туру Техасом 11 січня. Колишній мер Нью-Йорка також відкинув критику своєї конкурентки в боротьбі за номінацію Елізабет Воррен, яка обвинуватила мільярдера в спробі купити американську демократію.
"Вони кажуть просто політичні речі. Їм не подобається, що я роблю це, бо я конкурую з ними, а не тому, що це погана політика", - зауважив Блумберг. Відколи він вступив у боротьбу за номінацію від Демократичної партії в листопаді 2019 року, він витратив на політичну рекламу більше, ніж його основні конкуренти за весь попередній рік.
"Подобається вам чи ні, ви не можете виграти вибори, якщо ви не змусите поміркованих республіканців перейти на наш бік. Інші (демократи-претенденти на номінацію. - Ред.) надто ліберальні для них, тож вони точно проголосують за Дональда Трампа", - переконаний Блумберг, який раніше був членом Республіканської партії.
Нагадаємо, що мільярдер пізно вступив у боротьбу за номінацію, тож пропустить перші чотири демократичні праймеріз у штатах Айова, Нью-Гемпшир, Невада та Південна Кароліна. Натомість він зробив ставку на такі штати, як Техас, де праймеріз відбудуться пізніше.
Блумберг, статки якого журнал Forbes оцінює в близько 60 мільярдів доларів США та який є значно багатшим за Трампа, розглядав можливість боротися за президентський пост в 2016 році в якості незалежного кандидата, однак відмовився від цієї ідеї, вирішивши однак докласти зусиль, аби не допустити Трампа до влади.
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Автор: Фолькер Ваґенер