 Мільярдер Блумберг готовий витратити свої статки, щоб перемогти Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Мільярдер Блумберг готовий витратити свої статки, щоб перемогти Трампа

Мільярдер Майкл Блумберг готовий витратити більшу частину своїх статків, щоб перемогти на президентських виборах у США Дональда Трампа.

Майкл Блумберг

Майкл Блумберг (фото з архіву)

Претендент на номінацію від Демократичної партії на президентських виборах у США, підприємець Майкл Блумберг готовий витратити більшу частину своїх статків, щоб викинути 2020 року президента Дональда Трампа з Білого дому. Про це Блумберг сказав в інтерв'ю агентству новин Reuters, опублікованому в неділю, 12 січня.

"Пріоритет номер один - позбутися Дональда Трампа. Я витрачаю всі свої гроші, щоб позбутися Трампа", - заявив Блумберг кореспонденту Reuters під час свого агітаційного туру Техасом 11 січня. Колишній мер Нью-Йорка також відкинув критику своєї конкурентки в боротьбі за номінацію Елізабет Воррен, яка обвинуватила мільярдера в спробі купити американську демократію.

DW.COM

Ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг зареєструвався для участі у праймеріз демократів у штаті Алабама. Він вважає, що окрім нього ніхто не здатний перемогти Дональда Трампа. (09.11.2019)

Усі троє потенційних кандидатів у президенти США від Демократичної партії старші за 70 років. І саме вони мають бути тими, від кого очікують свіжого вітру змін? - запитує Карла Бляйкер. (05.11.2019)

Один із найбагатших американців відмовився від намірів брати участь у президентських перегонах 2020 року. Водночас Майкл Блумберг докладатиме зусиль, аби Дональд Трамп зазнав поразки. (06.03.2019)

"Вони кажуть просто політичні речі. Їм не подобається, що я роблю це, бо я конкурую з ними, а не тому, що це погана політика", - зауважив Блумберг. Відколи він вступив у боротьбу за номінацію від Демократичної партії в листопаді 2019 року, він витратив на політичну рекламу більше, ніж його основні конкуренти за весь попередній рік.

"Подобається вам чи ні, ви не можете виграти вибори, якщо ви не змусите поміркованих республіканців перейти на наш бік. Інші (демократи-претенденти на номінацію. - Ред.) надто ліберальні для них, тож вони точно проголосують за Дональда Трампа", - переконаний Блумберг, який раніше був членом Республіканської партії.

Нагадаємо, що мільярдер пізно вступив у боротьбу за номінацію, тож пропустить перші чотири демократичні праймеріз у штатах Айова, Нью-Гемпшир, Невада та Південна Кароліна. Натомість він зробив ставку на такі штати, як Техас, де праймеріз відбудуться пізніше.

Блумберг, статки якого журнал Forbes оцінює в близько 60 мільярдів доларів США та який є значно багатшим за Трампа,  розглядав можливість боротися за президентський пост в 2016 році в якості незалежного кандидата, однак відмовився від цієї ідеї, вирішивши однак докласти зусиль, аби не допустити Трампа до влади.

  • Третій президент США Томас Джефферсон

    Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

    Що там із позашлюбними дітьми?

    Він все спростовував і залишився на посаді. Мова іде, звісно, про Томаса Джефферсона, третього президента США (1801 до 1809 року). Йому приписували романтичну аферу зі Саллі Гемінгс і народження від рабині-гувернантки позашлюбної дитини. Через 200 років після скандалу ДНК-тести пролили трохи світла на цю темну історію: батьківство Джефферсона є дуже вірогідним у випадку щонайменше однієї дитини.

  • Президент США Воррен Гардінг

    Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

    Воррен Гардінг? Ні, не чули!

    Американцям він запам'ятався хіба що коротким строком президентства (1921 до 1923 року) та іміджем найгіршого в історії глави держави. За ним міцно закріпилась слава бабія та гульвіси. Ходили чутки про паралельні афери з кількома подругами родини і, що найгірше, навіть із дружиною старого приятеля.

  • Президент США Ричард Ніксон

    Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

    Прецедент: відставка перед імпічментом

    Він прославив Карла Бернштейна та Боба Вудворда на весь світ. Газетярі Washington Post викрили "Вотергейтьский скандал" і роль у ньому президента Ричарда Ніксона. Незаконне проникнення у вашингтонський штаб Демократів для встановлення "прослушки" політичних конкурентів завершилося для Ніксона відставкою. Але навіть в останні хвилини на посаді він тримався на публіці переможцем.

  • Зразковий президент - не в усьому…

    Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

    Зразковий президент - не в усьому…

    Він зробив Америку буквально великою, коли продемонстрував жорстку позицію відносно Радянського Союзу. Однак і йому не вдалось уникнути скандалу: як стало відомо, ЦРУ роками мовчки спостерігало, як контрас у Нікарагуа фінансували себе за допомогою контрабанди героїну до США. Щоправда, особливих неприємностей у Рональда Рейгана не виникло. Його роль у цій історії досі до кінця так і не з'ясована.

  • Я не мав сексуальних стосунків

    Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

    "Я не мав сексуальних стосунків"

    … і навіть не почервонів. Попри те, ще весь світ дізнався про його любовні пригоди в Овальному кабінеті, Білл Клінтон досі бере активну участь у політичному житті США. Його пікантні стосунки з практиканткою Монікою Левінскі мало не стали причиною імпічменту. Як політику йому вдалось вистояти в цій афері. Однак що думає його дружина Гілларі?

  • Вербальні атаки до нестями

    Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

    Вербальні атаки до нестями

    Він є феноменом. Він говорить і діє всупереч майже всім правилам політично-дипломатичного життя. Ще не можна сказати, ким він є на посаді президента - політичним клоуном, небезпечним підбурювачем чи політиком, який поводиться наче агресивний підліток. Він ще перебуває у своїй стартовій фазі. Але вражає, що вже зараз термін "імпічмент" дедалі частіше вживають у Вашингтоні.

    Автор: Фолькер Ваґенер


DW.COM

Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

А чи йому це взагалі дозволено? Дональд Трамп так би мовити позбавив російську розвідку роботи й сам розповів росіянам, що його спецслужби знають про ІД. Але це не перший президент США, що опинився в епіцентрі скандалу. (18.05.2017)  

Також за темою

USA Sicherheitsberater John Bolton

Ексрадник Трампа Джон Болтон готовий свідчити у справі про імпічмент 06.01.2020

Колишній радник американського президента Джон Болтон заявив, що готовий дати свідчення в Сенаті у справі про імпічмент Дональду Трампу, якщо отримає відповідну повістку.

USA | New Yorker Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg

Майкл Блумберг кинув виклик Дональду Трампу на виборах 24.11.2019

Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг переконаний, що серед демократів лише він здатний перемогти Дональда Трампа на виборах.

USA Michael Bloomberg

Мільярдер Майкл Блумберг вирішив поборотися за крісло президента США 09.11.2019

Ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг зареєструвався для участі у праймеріз демократів у штаті Алабама. Він вважає, що окрім нього ніхто не здатний перемогти Дональда Трампа.

Реклама

Докладно

Анґела Меркель і Володимир Путін під час зустрічі в Кремлі 11 січня

Меркель і Путін - не друзі, але партнери

Переговори щодо криз на Близькому Сході у Кремлі: Меркель і Путін залежать одне від одного, вважає Юрій Решето.  

Майк Помпео та Стівен Мнучін оголосили про нові санкції щодо Ірану

США заявили про масштабне розширення санкцій проти Ірану

Вашингтон запроваджує низку додаткових персональних та економічних санкцій проти Ірану.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  