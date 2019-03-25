Мільйони венесуельців вже третій день сидять без світла

Мільйони венесуельців у середу, 27 березня, вже третій день залишаються без доступу до електроенергії. Вже другий за місяць "блекаут" розпочався на більшій частині Венесуели у другій половині дня 25 березня. Жителі країни побоюються, що цього разу ситуація буде ще гіршою, ніж під час минулого відключення електрики два тижні тому, передає агентство Reuters. Мешканці тих регіонів країни, яких торкнувся "блекаут", намагаються знайти їжу та поповнити запаси води, а школи не працюють вже другий день.

Постачання електроенергії у приблизно половині країни було відновлене ввечері 26 березня, проте вранці 27 березня струм знову зник. У деяких кварталах столиці країни Каракаса електрика є, тоді як в інших її немає.

Правляча Соціалістична партія Ніколаса Мадуро звинувачує США в саботажі роботи енергомереж, тоді як опозиція на чолі з тимчасовим президентом Хуаном Гуайдо відключення електроенергії результатом десяти років корупції та поганого державного управління.

Нагадаємо, що ЗМІ Венесуели повідомили, що 23 березня на територію країни двома літаками були доставлені до сотні російських військовослужбовців і близько 35 тонн вантажу. Згодом цю інформацію підтвердили в уряді Мадуро. За даними агентства "Інтерфакс", російські військовослужбовці прибули до Венесуели для "проведення двосторонніх консультацій", їхній візит пов'язаний з реалізацією раніше підписаних контрактів. На чолі делегації - начальник головного штабу Сухопутних військ ЗС РФ Василь Тонкошкуров. В адміністрації президента США натомість заявили, що не потерплять присутності іноземних військових на території Венесуели.