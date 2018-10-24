 Мікрочіпи під шкірою: чому шведи ″за″? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.10.2018

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Політика й суспільство

Мікрочіпи під шкірою: чому шведи "за"? (відео)

Мікрочіпи під шкірою роблять життя тисяч шведів комфортнішим. Приміром, їм більше не потрібен ключ для вхідних дверей своєї квартири. Утім, захисники персональних даних стурбовані.

DW Sendung Fokus Europa Schweden (DW)

Ось такий мікрочіп вживлюють собі шведи

Коли Ерік Фріск приходить додому, йому не потрібен ключ. Вхідні двері можна відкрити електронним способом. При цьому йому не потрібна магнітна картка чи навіть відбиток пальця. Таємний ключ в нього ось тут: між великим і вказівним пальцями його лівої руки. Це малесенький мікрочіп, трохи менший двох сантиметрів, який Ерік імплантував під шкіру. Його дівчину нещодавно теж "прочіпували" - як кажуть шведи. Тож, нині вони можуть не лише відчиняти вхідні двері, але й, приміром, у такий спосіб надавати для контролю квитки на поїзд. І це лише початок. Дивіться, як це працює.

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Даркнет: там, де злочинці почуваються у безпеці

Два гучні процеси цього літа збурили німецьке суспільство. В обох випадках йшлося про звинувачення у педофілії, а інструментом злочинців був даркнет. Виходить, що анонімний інтернет - зло? (14.08.2018)  

Коментар: Кінець шведських ілюзій

Ці вибори для Швеції - прощання з ілюзією. Зразкова ліберальна країна є такою ж, як і всі інші. Їй доведеться звикати до нових політичних союзів та жорсткішого політичного тону, вважає Барбара Везель. (10.09.2018)  

Зростає попит на мікрочіпи  

Аудіо й відео до теми

Вживлений під шкіру мікрочіп замість... квитка на потяг (19.06.2017)  

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Мікрочіпи під шкірою роблять життя тисяч шведів комфортнішим. Зокрема, їм більше не потрібен ключ для вхідних дверей своєї квартири. Втім захисники конфіденційності стурбовані. Вони побоюються, що персональні дані можуть вкрасти.

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