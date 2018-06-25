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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мікеле Мікеле Ніколетті - італійський політик.
Мікеле Ніколетті - італійський політик, депутатом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), соціаліст. З січня до червня 2018 року Мікеле Ніколетті був президентом ПАРЄ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.