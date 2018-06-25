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Мікеле Ніколетті

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мікеле Мікеле Ніколетті - італійський політик.

Мікеле Ніколетті - італійський політик, депутатом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), соціаліст. З січня до червня 2018 року Мікеле Ніколетті був президентом ПАРЄ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Президенткою ПАРЄ стала Ліліан Морі Паск'є

Президенткою ПАРЄ стала Ліліан Морі Паск'є 25.06.2018

Швейцарська делегатка була затверджена на посаді без голосування як єдина кандидатка від соціалістів. Вона пообіцяла боротися із корупцією в ПАРЄ.
Російські депутати у Страсбурзі: РФ не збирається виконувати резолюції ПАРЄ щодо Криму

Російські депутати у Страсбурзі: РФ не збирається виконувати резолюції ПАРЄ щодо Криму 24.01.2018

Депутати Держдуми РФ та ПАРЄ провели першу зустріч, на якій обговорювали можливість повернення російської делегації. Як вона відбулась - у репортажі DW.
Новий президент ПАРЄ - за повернення Росії до асамблеї

Новий президент ПАРЄ - за повернення Росії до асамблеї 22.01.2018

Новий очільник ПАРЄ соціаліст Мікеле Ніколетті готовий змінювати регламент асамблеї, щоб повернути делегацію Росії, і вважає неприйнятними "сірі зони" у сфері захисту прав людини на карті Європи.
Мікеле Ніколетті: Найважче з корупцією боротись там, де вона злилась з менталітетом

Мікеле Ніколетті: Найважче з корупцією боротись там, де вона злилась з менталітетом 05.02.2016

Доповідач ПАРЄ з боротьби з хабарництвом Мікеле Ніколетті в інтерв'ю DW про "географічну" специфіку корупції та італійський досвід для України.