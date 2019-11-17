 Міжнародні спостерігачі не визнали вибори у Білорусі вільними і демократичними | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2019

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Новини

Міжнародні спостерігачі не визнали вибори у Білорусі вільними і демократичними

Парламентські вибори у Білорусі пройшли з порушенням головних свобод виборців, заявляють спостерігачі ОБСЄ. Президент країни вважає, що якщо Захід не визнає результати виборів це свідчитиме про його заангажованість.

Пресконференція представників ОБСЄ за підсумками парламентських виборів в Білорусі

Пресконференція представників ОБСЄ за підсумками парламентських виборів в Білорусі

Міжнародні спостерігачі розкритикували проведені в Білорусі парламентські вибори. Глава місії спостерігачів Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Корієн Йонкер у понеділок, 18 листопада, заявила, що під час виборів у ряді випадків обмежувалися основоположні свободи виборців. "Ми стали свідками низки серйозних обмежень щодо основоположних свобод, які закріплені в національному законодавстві. Йдеться про ті, які гарантуються конституцією", - наголосила глава місії, цитує агенція новин "Інтерфакс".

За словами Йонкер, під час спостереження місія зітштовхнулася з прогалинами і невідповідностями у виборчому праві, проблемами у сфері реєстрації політичних партій, проведення громадських заходів і кримінального переслідування за наклеп.

Своєю чергою спеціальна координаторка і керівниця короткострокової місії спостерігачів ОБСЄ Маргарета Седерфельт зазначила, що при підрахунку голосів на виборах в Білорусі спостерігалися процедурні проблеми. "У день виборів ми відзначили серйозні процедурні проблеми при підрахунку голосів, що викликає певні побоювання щодо того, наскільки чесно підраховувалися голоси", - сказала вона.

Тим часом місія спостерігачів від СНД визнала вибори у Білорусі вільними, демократичними і такими, що і відповідають конституції країни.

Лукашенко не переживає через реакцію Заходу

Президент Білорусії Олександр Лукашенко напередоні заявив, що якщо Захід не визнає парламентські вибори в країні, це свідчитиме про заангажованість західних політиків. "Це їхнє право. Я буду дуже розчарований їхньою заангажованістю", - сказав він. При цьому Лукашенко додав, що реакція Заходу не буде великою проблемою для нього. "Звісно, я переживаю за те, як сприймуть наші вибори і на Заході, і на Сході, і так далі. Але я з цього приводу паритися не звик", - сказав президент Білорусі.

Білоруські правозахисники також вважають, що проведені вибори не були вільними. "Ми в черговий раз не можемо сказати, що вибори в Республіці Білорусь проходили відповідно до міжнародних стандартів і білоруського національного законодавства, були вільними і демократичними", - заявив координатор кампанії "Правозахисники за вільні вибори" Володимир Лабкович.

DW.COM

Явка на парламентських виборах у Білорусі становила, за даними ЦВК, близько 77 відсотків. Спостерігачі від опозиції зафіксували понад 600 порушень. (17.11.2019)

За попередніми даними ЦВК Білорусі, в нижній палаті парламенту нового скликання не буде представників опозиційних партій. Вибори визнані такими, що відбулися при явці 77,22 відсотка. (18.11.2019)

Експерт білоруського "Центру європейської трансформації" Андрій Єгоров вважає, що під час виборів було багато маніпуляцій. "Ми бачили звичні порушення, а також нові факти, такі як вкидання бюлетенів. Також ми спостерігаємо досить високий рівень дострокового голосування (понад 35 відсотків. - Ред). Він завжди був високим, але цього разу є парадоксально екстремальним. Вся система маніпуляцій та фальшування застосовувалася сьогодні, як це було і раніше", - зазначив він у коментарі DW.

Як повідомлялося, парламентські вибори у Білорусі відбулися 17 листопада. У нижню палату Національних зборів обрано представників Білоруської патріотичної партії, Республіканської партії праці і справедливості, Ліберально-демократичної партії, а також громадського об'єднання "Біла Русь". Всі вони підтримують політику влади. Жоден опозиційний кандидат до білоруського парламенту не пройшов.

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