Міжнародні спостерігачі не визнали вибори у Білорусі вільними і демократичними

Міжнародні спостерігачі розкритикували проведені в Білорусі парламентські вибори. Глава місії спостерігачів Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Корієн Йонкер у понеділок, 18 листопада, заявила, що під час виборів у ряді випадків обмежувалися основоположні свободи виборців. "Ми стали свідками низки серйозних обмежень щодо основоположних свобод, які закріплені в національному законодавстві. Йдеться про ті, які гарантуються конституцією", - наголосила глава місії, цитує агенція новин "Інтерфакс".

За словами Йонкер, під час спостереження місія зітштовхнулася з прогалинами і невідповідностями у виборчому праві, проблемами у сфері реєстрації політичних партій, проведення громадських заходів і кримінального переслідування за наклеп.

Своєю чергою спеціальна координаторка і керівниця короткострокової місії спостерігачів ОБСЄ Маргарета Седерфельт зазначила, що при підрахунку голосів на виборах в Білорусі спостерігалися процедурні проблеми. "У день виборів ми відзначили серйозні процедурні проблеми при підрахунку голосів, що викликає певні побоювання щодо того, наскільки чесно підраховувалися голоси", - сказала вона.

Тим часом місія спостерігачів від СНД визнала вибори у Білорусі вільними, демократичними і такими, що і відповідають конституції країни.

Лукашенко не переживає через реакцію Заходу

Президент Білорусії Олександр Лукашенко напередоні заявив, що якщо Захід не визнає парламентські вибори в країні, це свідчитиме про заангажованість західних політиків. "Це їхнє право. Я буду дуже розчарований їхньою заангажованістю", - сказав він. При цьому Лукашенко додав, що реакція Заходу не буде великою проблемою для нього. "Звісно, я переживаю за те, як сприймуть наші вибори і на Заході, і на Сході, і так далі. Але я з цього приводу паритися не звик", - сказав президент Білорусі.

Білоруські правозахисники також вважають, що проведені вибори не були вільними. "Ми в черговий раз не можемо сказати, що вибори в Республіці Білорусь проходили відповідно до міжнародних стандартів і білоруського національного законодавства, були вільними і демократичними", - заявив координатор кампанії "Правозахисники за вільні вибори" Володимир Лабкович.

Експерт білоруського "Центру європейської трансформації" Андрій Єгоров вважає, що під час виборів було багато маніпуляцій. "Ми бачили звичні порушення, а також нові факти, такі як вкидання бюлетенів. Також ми спостерігаємо досить високий рівень дострокового голосування (понад 35 відсотків. - Ред). Він завжди був високим, але цього разу є парадоксально екстремальним. Вся система маніпуляцій та фальшування застосовувалася сьогодні, як це було і раніше", - зазначив він у коментарі DW.

Як повідомлялося, парламентські вибори у Білорусі відбулися 17 листопада. У нижню палату Національних зборів обрано представників Білоруської патріотичної партії, Республіканської партії праці і справедливості, Ліберально-демократичної партії, а також громадського об'єднання "Біла Русь". Всі вони підтримують політику влади. Жоден опозиційний кандидат до білоруського парламенту не пройшов.