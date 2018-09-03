 Міжнародні резерви України продовжують скорочуватися | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.09.2018

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Економіка

Міжнародні резерви України продовжують скорочуватися

В серпні золотовалютні резерви України скоротились на майже три відсотки та становлять тепер 17,2 мільярда доларів США. Скорочення відбулось через платежі за державним боргом, повідомив Національний банк.

Міжнародні резерви України скоротились

Міжнародні резерви України скоротились

У серпні міжнародні резерви України скоротилися на 2,9 відсотка і станом на 1 вересня становили 17,2 мільярда доларів США. Про це у середу, 5 вересня, повідомив Національний банк України (НБУ). У липні НБУ теж фіксував скорочення резервів на рівні 1,3 відсотка.

За його даними, скорочення золотовалютних резервів зумовлено платежами за державним боргом. Зокрема на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було направлено 447,9 мільйона доларів, з яких 389,2 мільйона доларів становило обслуговування і погашення за державними цінними паперами. Ще 607,4 мільйона доларів уряд і НБУ перерахували Міжнародному валютному фонду.

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Крім того, на розмір резервів вплинули серпневі інтервенції НБУ на міжбанківському валютному ринку для згладжування надмірних коливань курсу гривні- було продано 668 мільйонів доларів. При цьому для поповнення резервів минулого місяця Нацбанк придбав 16,7 мільйона доларів. Також на розмір резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів у сумі 19,9 мільйона доларів в еквіваленті.

Загалом на 1 вересня 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 2,9 місяця майбутнього імпорту. За даними Нацбанку, цього достатньо для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і НБУ. У 2017 році міжнародні резерви зросли на 21 відсоток до 18,8 мільярда доларів США.

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Докладно

Міжнародні резерви України скоротились

Міжнародні резерви України продовжують скорочуватися

В серпні золотовалютні резерви України скоротились на майже три відсотки.  

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