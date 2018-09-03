Міжнародні резерви України продовжують скорочуватися

У серпні міжнародні резерви України скоротилися на 2,9 відсотка і станом на 1 вересня становили 17,2 мільярда доларів США. Про це у середу, 5 вересня, повідомив Національний банк України (НБУ). У липні НБУ теж фіксував скорочення резервів на рівні 1,3 відсотка.

За його даними, скорочення золотовалютних резервів зумовлено платежами за державним боргом. Зокрема на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було направлено 447,9 мільйона доларів, з яких 389,2 мільйона доларів становило обслуговування і погашення за державними цінними паперами. Ще 607,4 мільйона доларів уряд і НБУ перерахували Міжнародному валютному фонду.

Крім того, на розмір резервів вплинули серпневі інтервенції НБУ на міжбанківському валютному ринку для згладжування надмірних коливань курсу гривні- було продано 668 мільйонів доларів. При цьому для поповнення резервів минулого місяця Нацбанк придбав 16,7 мільйона доларів. Також на розмір резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів у сумі 19,9 мільйона доларів в еквіваленті.

Загалом на 1 вересня 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 2,9 місяця майбутнього імпорту. За даними Нацбанку, цього достатньо для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і НБУ. У 2017 році міжнародні резерви зросли на 21 відсоток до 18,8 мільярда доларів США.

