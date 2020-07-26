 Міжнародні авіаперевезення повністю відновляться до 2024 року - IATA | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Міжнародні авіаперевезення повністю відновляться до 2024 року - IATA

Міжнародні авіаперевезення не повернуться до рівня, що спостерігався до пандемії коронавірусу, до 2024 року. Головною причиною цього є невизначеність термінів відкриття кордонів, вважають в IATA.

Міжнародні авіаперевезення зможуть повністю відновитися не раніше 2024 року

Міжнародні авіаперевезення зможуть повністю відновитися не раніше 2024 року

Світові авіакомпанії готуються до повільнішого відновлення пасажирських авіаперевезень на тлі пандемії коронавірусу. Міжнародні авіаперевезення зможуть повернутися до показників, що спостерігалися до пандемії COVID-19, лише у 2024 році. Основна причина цього - невизначеність термінів відкриття кордонів, заявив головний економіст IATA (Міжнародної асоціації повітряного транспорту) Браян Пірс на пресконференції у вівторок, 28 липня.

Читайте також: Європа не для всіх. За яких умов українці можуть в'їхати до ЄС

"Зараз ми очікуємо, що рівня 2019 року не буде досягнено до 2024 року, що на рік пізніше того, що ми очікували раніше", - сказав він, передає інформагенція AFP. Прогноз залежатиме від того, як країни зможуть "контролювати вірус", уточнив він.

Очікується, що кількість пасажирів цього року зменшиться на 55 відсотків порівняно з попереднім. У квітні IATA прогнозувала падіння на 46 відсотків. "Ми побачимо повільніше відновлення, ніж ми сподівалися в другій половині року", - зазначив Пірс.

Читайте також: В аеропорт попри коронавірус: як пандемія змінила авіаподорожі

У червні цього року авіакомпанії перевезли на 86,5 відсотка менше людей, ніж у червні попереднього року, а в травні - на 91 відсоток менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Крім того, цілком можливо, що ділові поїздки більше ніколи не досягнуть докризового рівня, зауважив Пірс. Багато компаній вже оголосили, що в майбутньому їхні співробіники менше подорожуватимуть, а натомість проводитимуть більше відеоконференцій.

Пірс зазначив, що для багатьох авіакомпаній пасажири бізнес-класу були основним джерелом прибутку. Тепер, щоб обслуговувати деякі маршрути, літакам на далекомагістральних маршрутах доведеться перевозити більше вантажу.

Читайте також: Новий коронавірус вражає галузь авіаперевезень

  • літаки Lufthansa в аеропорту Франкфурта

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Допомога - так, втручання - ні!

    Німецька держава підтримала Lufthansa дев'ятьма мільярдами євро. Натомість перейняла 20 відсотків її акцій з можливістю збільшити частку до 25 відсотків плюс одна акція. Таким чином, у разі спроб поглинання компанії кимось із конкурентів, мають бути убезпечені тисячі робочих місць. Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) запевнив, що втручання в рішення менеджменту компанії не буде.

  • літак Czech Airlines

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Smartwings хоче "розумної" домовленості

    Чехія хоче розширити свій вплив на Smartwings, материнську компанію Czech Airlines. Міністр промисловості Карел Гавлічек навіть заговорив про повне поглинання концерну державою. Однак менеджери компаній кажуть, що в цьому ніхто не зацікавлений. Вони воліють краще отримати гарантований кредит від держави, щоб компанія могла пережити кризу.

  • літак Airline TAP

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    TAP: кредит чи поглинання?

    Напівдержавна португальська авіакомпанія TAP домагається отримання державного кредиту, щоб утриматися на плаву. Прем'єр-міністр країни Антоніо Коста говорить навіть про можливість повної націоналізації. Наразі державі належить лише половина акцій, 45 відсотками володіє бразильсько-американський підприємець Девід Нелеман. Решта п'ять відсотків належать співробітникам.

  • літак Norwegian Air

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Вижити без допомоги? У жодному разі, Norwegian!

    Лоукостер Norwegian тримається у повітрі лише завдяки державній допомозі. Після реструктуризації компанія отримала згоду на кредит від уряду в Осло. Лізингова компанія літаків AerCap обміняла лізингові контракти на акції і тепер володіє 15,9 відсотка Norwegian. Ще 12,67 відсотка акцій належить BOC Aviation, яка контролюється Банком Китаю.

  • літак Singapore Airlines

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Перші збитки за 48 років

    Уперше за свою 48-річну історію цього місяця Singapore Airlines мусила вперше заявити про втрати: більшість літаків авіакомпанії під час пандемії коронавірусу залишаються на землі. Авіакомпанія більш ніж наполовину належить державі - державна холдингова компанія Temasek контролює понад 50 відсотків акцій. Уряд країни надає великого значення тому, що не втручається у рішення менеджменту компанії.

  • літак Emirates Airline

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Golf Airlines: державна допомога як принцип бізнесу

    Emirates, Qatar Airways та Etihad Airways, державні авіакомпанії з регіону Перської затоки, вже давно є предметом критики з погляду конкуренції. Мовляв, через необмежену державну підтримку вони можуть мати несправедливу конкурентну перевагу і витіснити інші компанії. Перед пандемією ці три компанії демонстрували випереджаюче зростання.

  • стюардеси аерофлоту

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Державний контроль - не новинка для "Аерофлоту"

    Холдинг "Аерофлот", до якого входять компанії "Аерофлот" та дочірні "Росія" і "Победа", є ще одним прикладом: 51,2 відсотка акцій належить російській державі. В світі нараховується близько 150 авіакомпанії, які перебувають у власності своїх держав. Такі дані наводить "Вікіпедія". Таким чином державні авіаперевізники - у меншості. Адже загалом існує близько п'яти тисяч авіакомпаній.

    Автор: Гарді Ґраупнер, Наталія Мехед


Також за темою

Israel Jerusalem | Coronavirus | Benjamin Netanyahu

Пандемія COVID-19: ізраїльтяни отримають одноразову допомогу 26.07.2020

Кожен ізраїльтянин, який заробляє менше 13 тисяч євро на місяць, зможе отримати одноразову державну допомогу, а також доплати на дітей, вирішив уряд Ізраїлю. Мета - оживити економіку, яка переживає наслідки пандемії.

Spanien Corona-Pandemie Barcelona

Пандемія COVID-19: Британія відправляє на карантин подорожніх з Іспанії 25.07.2020

У ніч на 26 липня Великобританія запроваджує карантин для всіх, хто повертається з Іспанії, де зафіксовано збільшення числа інфікованих коронавірусом. Лондон рекомендує громадянам утриматися від поїздок до цієї країни.

Deutschland Symbolbild Maskenpflicht BVG Berlin

Пандемія COVID-19: у ЄС рекомендують носити маски в усіх видах транспорту 24.07.2020

В умовах пандемії COVID-19 пасажирів у Євросоюзі просять купувати електронні квитки, а маски рекомендують носити в усіх видах транспорту.

Реклама

Докладно

Український фійськовий на Донбасі (фото з архіву)

"Росія - сторона конфлікту на Донбасі, а не посередниця"

Домовленість про припинення вогню на Донбасі поки що працює. Проте до відновлення суверенітету України ще дуже далеко.  

Дослідження: чому більшість і після пандемії не хоче повертатись в офіси

Дистанційна робота - позитивний наслідок пандемії

До віддаленої роботи довелося звикати. Нині ж багато найманих працівників більше не хочуть повертатись в офіс.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  