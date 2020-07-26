Міжнародні авіаперевезення повністю відновляться до 2024 року - IATA

Світові авіакомпанії готуються до повільнішого відновлення пасажирських авіаперевезень на тлі пандемії коронавірусу. Міжнародні авіаперевезення зможуть повернутися до показників, що спостерігалися до пандемії COVID-19, лише у 2024 році. Основна причина цього - невизначеність термінів відкриття кордонів, заявив головний економіст IATA (Міжнародної асоціації повітряного транспорту) Браян Пірс на пресконференції у вівторок, 28 липня.

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"Зараз ми очікуємо, що рівня 2019 року не буде досягнено до 2024 року, що на рік пізніше того, що ми очікували раніше", - сказав він, передає інформагенція AFP. Прогноз залежатиме від того, як країни зможуть "контролювати вірус", уточнив він.

Очікується, що кількість пасажирів цього року зменшиться на 55 відсотків порівняно з попереднім. У квітні IATA прогнозувала падіння на 46 відсотків. "Ми побачимо повільніше відновлення, ніж ми сподівалися в другій половині року", - зазначив Пірс.

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У червні цього року авіакомпанії перевезли на 86,5 відсотка менше людей, ніж у червні попереднього року, а в травні - на 91 відсоток менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Крім того, цілком можливо, що ділові поїздки більше ніколи не досягнуть докризового рівня, зауважив Пірс. Багато компаній вже оголосили, що в майбутньому їхні співробіники менше подорожуватимуть, а натомість проводитимуть більше відеоконференцій.

Пірс зазначив, що для багатьох авіакомпаній пасажири бізнес-класу були основним джерелом прибутку. Тепер, щоб обслуговувати деякі маршрути, літакам на далекомагістральних маршрутах доведеться перевозити більше вантажу.

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