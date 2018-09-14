Міжнародний кримінальний суд відкрив попереднє розслідування щодо депортації рохінджа

Прокурорка Міжнародного кримінального суду (МКС) Фату Бенсуда у вівторок, 18 вересня, заявила про початок попереднього розслідування щодо можливих воєнних злочинів та злочинів проти людяності під час депортації мусульман-рохінджа із М'янми до Бангладеш, повідомляє агенція Reuters.

Рішення про відкриття попереднього розслідування було ухвалене після того, як МКС на початку цього місяця вирішив, що ця справа входить до його юрисдикції, оскільки Бангладеш є членом суду. Попереднє розслідування - перший крок до початку офіційного розслідування та можливого висунення обвинувачень.

Раніше цього дня слідча група Організації Об'єднаних Націй (ООН) представила детальний звіт щодо геноциду рохінджа у М'янмі. У документі на 444 сторінках йдеться про те, що, за консервативними оцінками, загалом було вбито близько 10 тисяч рохінджа. Рівень жорстокості важко описати і він демонструє "повну зневагу до життя цивільних осіб", заявив головний слідчий Марзукі Дарусман, цитує агенція AFP.

На основі аналізу супутникових знімків, інтерв'ю з понад 850-ма свідками та жертвами в доповіді описуються масові вбивства військовими людей у селах у регіоні Ракхайн. Повідомляється, зокрема, що чоловіків систематично вбивали, дітей топили та спалювали, а жінок ґвалтували. Масштаб сексуального насильства не залишає сумнівів, що армія використовувала зґвалтування як "військову тактику", йдеться у звіті. Слідчі звинуватили сили безпеки країни у "ймовірному геноциді".

Слідча група знову закликала притягнути до відповідальності генерала-головнокомандувача та п'ятьох інших вищих військових командирів М'янми. Вона також розкритикувала уряд країни за бездіяльність у ситуації.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2017 року група бойовиків з числа рохінджа вчинила кілька нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію в регіоні Ракхайн, де компактно мешкала нацменшина. 6700 рохінджа убили у М'янмі лише за перший місяць від початку операції, повідомляла міжнародна організація "Лікарі без кордонів" (MSF). ООН характеризувала дії військових у М'янмі як "етнічні чистки".

Від серпня 2017 року з М'янми до Бангладеш утекли близько 700 тисяч представників рохінджа. Передбачалося, що повернення почнеться ще в лютому, однак багато втікачів відмовляються повертатися до М'янми. За різними оцінками, у М'янмі жили понад мільйон мусульман-рохінджа. Вони десятиліттями зазнають дискримінації в країні, де більшість населення - буддисти. Багато рохінджа не мають паспортів.