 Міжнародний комітет щодо Лівії вказав на порушення ембарго на постачання зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2020

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Новини

Міжнародний комітет щодо Лівії вказав на порушення ембарго на постачання зброї

Глава МЗС Італії на полях конференції з безпеки в Мюнхені висловив надію, що місія з контролю за ембарго на постачання зброї до Лівії отримає спеціальний мандат.

Засідання комітету щодо Лівії на полях Мюнхенської конференції з безпеки

Засідання комітету щодо Лівії на полях Мюнхенської конференції з безпеки

Представники країн-учасниць міжнародного комітету щодо Лівії висловилися за посилення контролю над ембарго на постачання зброї в цю країну. Про це в неділю, 16 лютого, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas). Зустріч комітету, який вирішили створити під час конференції щодо Лівії в Берліні, відбулася на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Маас нагадав про резолюцію Ради Безпеки ООН, в якій йдеться про мету встановити тривалий режим припинення вогню. "Існує резолюція, в якій прописаний внесок ЄС у забезпечення дотримання ембарго на поставки зброї таким чином, який прийнятний для всіх держав-членів Євросоюзу", - підкреслив він.

Маас також заявив, що очікує під час наради з іншими главами МЗС країн Євросоюзу в понеділок досягнення згоди щодо європейського внеску в контроль за дотриманням ембарго щодо постачання зброї до Лівії, повідомляє агенція Reuters.

У перспективі - запровадження спецмісії

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо наголосив, що питання створення місії з контролю за ембарго буде обговорюватися на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі 17 лютого. Він висловив упевненість, що для роботи місії необхідний спеціальний мандат, а також можливість спостереження за повітряним простором, морськими і сухопутними кордонами.

DW.COM

На конференції щодо Лівії світові лідери домовилися не підтримувати озброєнням жодну зі сторін лівійського конфлікту та уважніше стежити за дотриманням ембарго на постачання зброї, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель. (19.01.2020)

Щоб не допустити перетворення Лівії на "другу Сирію", керівництво ФРН провело в Берліні саміт щодо Лівії. Тож Німеччина взяла на себе більше відповідальності за майбутнє Лівії, вважає оглядач FAZ Йоганнес Ляйтгойзер. (20.01.2020)

Заступниця спецпосланця ООН щодо Лівії Стефані Вільямс підкреслила, що перемир'я в цій країні перебуває під загрозою. Вона також анонсувала проведення в лютому в Женеві "лівійського політичного форуму" широкого представництва.

Конфлікт у Лівії

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент та дедалі сильніше тиснуть на уряд національної єдності. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ. Хафтар веде наступ на Триполі з квітня 2019 року. Хафтара у тій чи іншій формі підтримують Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та Росія. 

Infografik Karte Frontverlauf Libyen UK

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