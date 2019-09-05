Міжнародна слідча група: Цемаха буде важко допитати після його звільнення

Міжнародна слідча група (JIT), яка розслідує справу про збиття літака Boeing-777 рейсу MH17, побоюється, що їй буде важко допитати колишнього "командувача ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "ДНР" Володимира Цемаха після його звільнення судом.

"Ми б хотіли, щоб його можна було допитати в рамках розслідування, і, звісно, нам було б шкода, якщо ми не зможемо цього зробити через його звільнення", - заявила у четвер, 5 вересня, речниця JIT Брехтьє ван де Мосдейк в коментарі агентству AFP. За її словами, звільнення Цемаха ускладнює можливість допиту. Ван де Мосдейк при цьому запевнила, що судовий розгляд щодо чотирьох підозрюваних у збитті літака, який має розпочатися в Нідерландах наступного року, "відбудеться, як і планувалося".

У коментарі інтернет-виданню "Радіо Свобода" ван де Мосдейк зазначила, що JIT хотіла поговорити з Цемахом, але "тепер це буде складно". Вона висловила побажання слідчої групи, щоб той "залишався в Україні, щоб ми могли з ним поговорити". Ван де Мосдейк зазначила, що неможливість допиту Цемаха не означає, що "розслідування справи MH17 буде зупинено, воно триватиме". При цьому речниця відмовилася відповісти на запитання про те, чи намагалися слідчі JIT допитати Цемаха після того, як його затримали українські спецслужби.

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив 5 вересня, що перебуває в "тісному контакті з українською владою" щодо ситуації із звільненням Цемаха, повідомило нідерландське агентство ANP.

Тим часом агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерела повідомила, що Володимир Цемах є у списках на обмін між Росією та Україною. "Цемаха, відпущеного на волю за рішенням суду в Києві, включено до обмінних списків", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше цього дня стало відомо, що судді Апеляційного суду Києва відпустили Цемаха під особисте зобов'язання. Вони також розпорядилися негайно звільнити Цемаха прямо в залі суду. Одразу після цього президент РФ Володимир Путін анонсував "масштабний" обмін утримуваними під вартою осіб між Росією і Україною.

Про Володимира Цемаха активно писали російські ЗМІ на початку липня 2019 року. Повідомлялося, що українські спецслужби нібито зуміли таємно вивезти з підконтрольного сепаратистам Сніжного (Донецька область) на підконтрольну Києву територію України "колишнього командувача ППО Слов'янської бригади" Цемаха як свідка у справі збиття літака авіарейсу MH17 ракетою з російського ЗРК "Бук".

Нагадаємо, що Міжнародна слідча група прагне притягнути до кримінальної відповідальності осіб, підозрюваних у збитті літака в небі над Донбасом. влітку 2014 року Досі група слідчих звинуватила в причетності до цього злочину чотирьох осіб, з яких троє росіян і один українець, однак Цемах не входить до цього числа.

Судовий розгляд справи чотирьох підозрюваних має розпочатися в березні наступного року в Нідерландах. Утім, мабуть, ніхто з підозрюваних не постане перед судом у Нідерландах, адже Росія та Україна забороняють екстрадицію своїх громадян.