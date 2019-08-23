Мігранти з корабля Ocean Viking прибули на Мальту

У ніч на суботу, 24 серпня, 356 врятованих у Середземному морі мігрантів зійшли з корабля Ocean Viking на берег Мальти. Вранці в суботу цю інформацію підтвердив речник міністерства внутрішніх справ Мальти, повідомляє агентство dpa.

Напередодні цих врятованих мігрантів домовилися перерозподілити між собою шість країн ЄС - Німеччина, Франція, Португалія, Румунія, Люксембург та Ірландія. Лише після цього уряд Мальти погодився прийняти мігрантів з рятувального судна, на якому вони перебували майже два тижні.

Судно Ocean Viking востаннє перебувало між італійським островом Лампедуза та Мальтою, чекаючи дозволу на те, щоб зайти у порт. Саме судно діє під егідою гуманітарних організацій "Лікарі без кордонів" та SOS Méditerranée.

Як повідомлялося, "Лікарі без кордонів" критикують нездатність країн-членів Євросоюзу домовитися про механізм прийому біженців, врятованих в Середземному морі, і відмову Італії дозволити мігрантам зійти на берег в її портах. Тож з кінця липня 2019 року команда корабля Ocean Viking, що ходить під норвезьким прапором, розпочала порятунок біженців у Середземному морі.

Щотижня сотні мігрантів з різних країн намагаються перетнути Середземне море та потрапити до європейських країн. За даними управління верховного комісара ООН у справах біженців, у 2018 році загинули або безвісти зникли 2262 людини. Загалом торік до південних берегів ЄС дісталися Середземним морем понад 113 тисяч осіб. У 2017-му їх було більше - 172 301.