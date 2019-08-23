 Мігранти з корабля Ocean Viking прибули на Мальту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2019

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Новини

Мігранти з корабля Ocean Viking прибули на Мальту

Врятовані у Середземному морі мігранти зійшли з корабля Ocean Viking на берег Мальти. Тепер їх розподілять між собою шість країн Євросоюзу.

Мігранти з корабля Ocean Viking зійшли на берег Мальти. Фото з архіву

Мігранти з корабля Ocean Viking зійшли на берег Мальти

У ніч на суботу, 24 серпня, 356 врятованих у Середземному морі мігрантів зійшли з корабля Ocean Viking на берег Мальти. Вранці в суботу цю інформацію підтвердив речник міністерства внутрішніх справ Мальти, повідомляє агентство dpa.

Напередодні цих врятованих мігрантів домовилися перерозподілити між собою шість країн ЄС - Німеччина, Франція, Португалія, Румунія, Люксембург та Ірландія. Лише після цього уряд Мальти погодився прийняти мігрантів з рятувального судна, на якому вони перебували майже два тижні.

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Понад 80 мігрантів з судна Open Arms змогли зійти на італійський острів Лампедуза за розпорядженням прокурора Сицилії після кількох тижнів перебування на судні. (21.08.2019)

На тлі політичної кризи в Італії шість європейських країн заявили про готовність прийняти біженців з судна Open Arms. Голова італійського МВС Маттео Сальвіні виступає проти дозволу біженцям зійти на італійський берег. (15.08.2019)

Судно Ocean Viking востаннє перебувало між італійським островом Лампедуза та Мальтою, чекаючи дозволу на те, щоб зайти у порт. Саме судно діє під егідою гуманітарних організацій "Лікарі без кордонів" та SOS Méditerranée.

Як повідомлялося, "Лікарі без кордонів" критикують нездатність країн-членів Євросоюзу домовитися про механізм прийому біженців, врятованих в Середземному морі, і відмову Італії дозволити мігрантам зійти на берег в її портах. Тож з кінця липня 2019 року команда корабля Ocean Viking, що ходить під норвезьким прапором, розпочала порятунок біженців у Середземному морі.

Щотижня сотні мігрантів з різних країн намагаються перетнути Середземне море та потрапити до європейських країн. За даними управління верховного комісара ООН у справах біженців, у 2018 році загинули або безвісти зникли 2262 людини. Загалом торік до південних берегів ЄС дісталися Середземним морем понад 113 тисяч осіб. У 2017-му їх було більше - 172 301. 

  • Мета - вижити

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Мета - вижити

    Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.

  • Пішки до Європи

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Пішки до Європи

    У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Глобальний шок

    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Хаос та відчай

    Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Підніжка біженцю

    Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Жодних відкритих кордонів

    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

  • Символ жаху

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Символ жахіть

    Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


DW.COM

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

Фотографії напливу мігрантів до Європи у 2015 та 2016 роках розлетілися по всьому світу. Найдраматичніші світлини - у фотогалереї DW. (20.06.2017)  

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