Мігранти захопили танкер, який врятував їх біля берегів Лівії

Мігранти захопили танкер, який врятував їх у Середземному морі. Про це в середу, 27 березня, повідомило агентство AP з посиланням на Збройні сили Мальти. За їхніми даними, танкер Elhiblu I під прапором Палау залишається в територіальних водах Лівії.

"Ми отримали повідомлення про захоплене судно, яке прямує до Мальти або Лампедузи, і ми відстежуємо ситуацію", - повідомив агенству AFP речник берегової охорони Мальти.

Як заявив міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, врятовані мігранти встановили контроль над танкером та спрямували його до Мальти. За його словами, "це буде перший випадок піратства у відкритому морі, коли мігранти захопили" торговельне судно. Сальвіні пообіцяв, що він не дозволить мігрантам зійти на суходіл в Італії.