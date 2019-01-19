 Мігранти захопили танкер, який врятував їх біля берегів Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Мігранти захопили танкер, який врятував їх біля берегів Лівії

Мігранти захопили судно, яке врятувало їх у Середземному морі, та спрямували його в бік Мальти.

Мігранти в Середземному морі

Мігранти в Середземному морі, архівне фото

DW.COM

Італійські порти залишаються закритими для врятованих у Середземному морі мігрантів, наголошує глава МВС країни Маттео Сальвіні. (19.03.2019)

Рух поромів між Францією та Великобританією був призупинений у неділю через мігрантів, які забралися на одне з суден. Через це було скасовано чотири рейси. (03.03.2019)

Мігранти захопили танкер, який врятував їх у Середземному морі. Про це в середу, 27 березня, повідомило агентство AP з посиланням на Збройні сили Мальти. За їхніми даними, танкер Elhiblu I під прапором Палау залишається в територіальних водах Лівії.

"Ми отримали повідомлення про захоплене судно, яке прямує до Мальти або Лампедузи, і ми відстежуємо ситуацію", - повідомив агенству AFP речник берегової охорони Мальти.

Як заявив міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, врятовані мігранти встановили контроль над танкером та спрямували його до Мальти. За його словами, "це буде перший випадок піратства у відкритому морі, коли мігранти захопили" торговельне судно. Сальвіні пообіцяв, що він не дозволить мігрантам зійти на суходіл в Італії.

Також за темою

AUSSCHNITT Mittelmeer vor Malta | Flüchtlung und Rettungsring, bei Rettungsschiff Sea-Watch 3

Неподалік Лівії затонув човен: могли загинути до 117 осіб 19.01.2019

Близько 117 осіб могли загинути у Середземному морі біля узбережжя Лівії внаслідок аварії човна, повідомили в Міжнародній організації з міграції.

Italiens Liga veranstaltet eine Kundgebung in Rom - Matteo Salvini

Сальвіні прагне разом з Польщею будувати новий європейський порядок 09.01.2019

Рим та Варшава мають спричинити "нову європейську весну", наголосив віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні. Він також пропонує Польщі створити новий альянс у Європі.

Italien, Syrakus: Flüchtlingsschiff «Sea Watch» vor Küste von Sizilien

Італія дозволила врятованим мігрантам із судна Sea Watch зійти на берег 30.01.2019

Італійський прем'єр Джузеппе Конте заявив, що майже півсотні мігрантів із судна Sea Watch дозволили зійти на берег, оскільки ще шість країн Європи погодилися їх прийняти.

Реклама

Докладно

Радянські військва намагалися прорватися до телевізійної вежі у Вільнюсі

"Процес століття" над радянським керівництвом у Литві

Суд у Вільнюсі засудив 67 осіб за злочини проти людяності та воєнні злочини у зв'язку з подіями 13 січня 1991 року.  

Літак Airbus A320

Китай купить 300 літаків Airbus на 30 мільярдів євро

Франція та Китай підписала низку угод про пожвавлення економічної співпраці.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  