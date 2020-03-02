 Мюнхен почав частково оплачувати жінкам поїздку в таксі вночі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2020

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Мюнхен почав частково оплачувати жінкам поїздку в таксі вночі

Баварська столиця стала першим німецьким мегаполісом, що вирішив убезпечити жінкам дорогу додому в нічний час, запропонувавши їм скористатися таксі зі знижкою.

Мюнхен частково оплачуватиме жінкам поїздку в таксі

Будь-яка жінка може отримали в Мюнхені на руки одразу три 5-єврових ваучери для поїздок у таксі в нічний час

Тепер в Мюнхені частина витрат жінок на таксі буде оплачуватися з міського бюджету. З 1 березня 2020 року в баварській столиці будь-яка жінка у віці 16 років і старше може отримати ваучер на п'ять євро. Запровадження цього заходу було анонсовано міською владою ще в листопаді 2019 року.

Скористатися знижкою можуть як мешканки Мюнхена, так і туристки. Головна умова - знижки поширюються на поїздки з 22 години до 6 години ранку, і пасажирку мають доставити додому (в тому числі і в передмістя).

Отримати такі паперові сертифікати на п'ять євро можна, зокрема, в інформаційному центрі міської ратуші, а також в центрах обслуговування населення (Bürgerbüro). В цілому кількість ваучерів на одну людину необмежена, але за один візит відвідувачка отримує на руки три таких квитки. Для однієї поїздки можна використовувати тільки один ваучер.

Мюнхен - перше німецьке місто-мільйонник, що вирішило взяти на себе частину вартості нічних поїздок на таксі для жінок. На цей проєкт закладено витрати обсягом один мільйон євро. Якщо цей підхід доведе свою ефективність, то паперові ваучери замінять додатком для смартфона.

У Мюнхені попри високий рівень життя далеко не кожна жінка почувається в безпеці в нічний час. Однак взяти таксі вирішують не всі - вартість такої поїздки чимала. У міській владі це розуміють, тож і пішли на цей крок. "Ми не хочемо, щоб жінки почувалися обмеженими щодо свободи власного пересування", - запевняв один із міських чиновників, слова якого наводив сайт пресслужби міста.

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