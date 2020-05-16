 Мюнхенська ″Баварія″ святкує восьме поспіль чемпіонство в Бундеслізі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2020

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Мюнхенська "Баварія" святкує восьме поспіль чемпіонство в Бундеслізі

"Баварія" видала фантастичне друге коло, перемігши у 16-ти матчах з 17-ти. Роберт Левандовський знову став найкращим бомбардиром.

Баварія святкує восьме поспіль чемпіонство в Бундеслізі

"Баварія" святкує восьме поспіль чемпіонство в Бундеслізі

У найвищому дивізіоні німецького клубного футболу - першій Бундеслізі - у суботу, 27 червня, відбувся останній, 34-ий тур сезону 2019/20 років.

Мюнхенська "Баварія" ефектно завершила чемпіонський сезон, перемігши на виїзді клуб "Вольфсбург" з однойменного міста з рахунком 4:0. Мюнхенці здобули титул чемпіонів Німеччини увосьме поспіль та утридцяте загалом.

"Баварія" забезпечила собі чемпіонство ще після 32-го туру. Розгромивши "Вольфсбург", вона довела число забитих м'ячів у чемпіонаті до 100. На один більше - 101 - легендарний клуб забивав лише у сезоні 1971/72 років. Один з голів забив польський нападник мюнхенців Роберт Левандовський, який з 34 влучними ударами уп'яте став найкращим бомбардиром Бундесліги.

Роберт Левандовський (ліворуч) з 34 голами став найкращим бомбардиром

Роберт Левандовський (ліворуч) з 34 голами став найкращим бомбардиром

Мюнхенці не надто впевнено провели перше коло чемпіонату, однак після зміни на тренерському містку з приходом Ганзі Фліка (Hansi Flick) видали блискучу безпрограшну серію в другому колі, здобувши 16 перемог у 17 матчах. Баварці виграли всі дев'ять матчів за порожніх трибун після поновлення чемпіонату у середині травня.

Нагадаємо, футбольний чемпіонат у Німеччині, як і в практично усіх інших країнах світу, було призупинено у середині березня через поширення коронавірусної інфекції. Його відновили у середині травня без глядачів та за умови дотримання жорстких протиепідемічних норм.

Святкування чемпіонства у Вольфсбурзі також проходило за дотримання правил гігієни. Трофей за перемогу в чемпіонаті - "срібну салатницю" - переможці не отримали з рук президента Німецької футбольної ліги, а змушені були самі взяти з п'єдесталу.

Тренер мюнхенців Ганзі Флік зі срібною салатницею

Тренер мюнхенців Ганзі Флік зі "срібною салатницею"

Друге місце в чемпіонаті посіла дортмундська "Боруссія", третє - клуб "Лейпциг" з однойменного міста. Ці три команди, а також "Боруссія" з Менхенгладбаха забезпечили собі участь у Лізі чемпіонів УЄФА в наступному сезоні. Залишають першу Бундеслігу за підсумками сезону дюссельдорфська "Фортуна" та клуб "Падерборн" з однойменного міста. Бременський "Вердер" за право залишитися в першій Бундеслізі зіграє стикові матчі з командою, яка посяде третє місце в другій Бундеслізі.

До домінування "Баварії" в чемпіонаті в останніх вісім сезонів у 2011-му та 2012-му роках чемпіоном двічі ставала дортмундська "Боруссія", яку тоді очолював легендарний тренер Юрґен Клопп (Jürgen Klopp). Напередодні Клопп привів клуб "Ліверпуль" до дострокової перемоги в англійській Прем'єр-лізі.

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