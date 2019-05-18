Мюнхенська "Баварія" виграла Кубок Німеччини з футболу

Мюнхенська "Баварія" стала володарем Кубка Німеччини з футболу у сезоні сезону 2019/20 років. У фінальному матчі, що відбувся ввечері у суботу, 4 липня, на Олімпійському стадіоні у Берліні, "Баварія" здолала леверкузенський "Байєр" з рахунком 2:4.

Мюнхенці відкрили рахунок на 16-й хвилині завдяки голу зі штрафного захисника Давіда Алаби. На 24-й хвилині рахунок на користь "Баварії" подвоїв після атаки на правому фланзі влучним ударом у дальній кут воріт півзахисник Серж Гнабрі. У другому таймі, на 59-й хвилині нападник "Баварії" Роберт Левандовскі дальнім ударом з-за меж штрафного майданчика, з яким не впорався голкіпер "Байєра", довів рахунок до розгромного - 0:3. Утім, на 63-й хвилині півзахисник "Баєра" забив гол престижу - 1:3. На 89-й хвилині Левандовскі оформив дубль, після чого рахунок у протистоянні наблизився до непристойного - 1:4.

Читайте також: Мюнхенська "Баварія" святкує восьме поспіль чемпіонство в Бундеслізі

Втім, у доданий час після розіграшу кутового біля воріт "Баварії" один з гравців мюнхенського клубу зіграв рукою у штрафному майданчику. Півзахисник "Байєра" Кай Хаверц впевнено реалізував призначений арбітром пенальті та поставив крапку у грі - 2:4 на користь мюнхенської "Баварії".

Цей Кубок Німеччини з футболу став для мюнхенського клубу ювілейним - "Баварія" здобула його вдвадцяте в своїй історії.

Читайте також: У вересні на матчі Бундесліги можуть почати пускати глядачів - Bild

Фінальний поєдинок Кубка Німеччини відбувся за порожніх глядацьких трибун 74-тисячного стадіону у Берліні через епідемію коронавірусу. Майже не було футбольних фанатів й на вулицях Берліна. "Усе спокійно. Присутня лише невелика кількість фанів", - повідомила речниця берлінської поліції ввечері у суботу.