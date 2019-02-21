Мюллер: Манафорт "неодноразово і нахабно" порушував закони

Спецпрокурор США з розслідування ймовірного втручання РФ у американські президентські вибори 2016 року Роберт Мюллер назвав колишнього главу передвиборної кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта злочинцем, який "неодноразово і нахабно" порушував закон. Про це йдеться у записці на ім'я судді, що відповідає за справу Манафорта, поданій канцелярією спецпрокурора у суботу, 23 лютого, передає агенція AP.

Мюллер також зазначив, що скоєні Манафортом злочини лежать в самому "серці кримінальної системи". За його словами, підозрюваний протягом років обманював усіх - починаючи зі своїх бухгалтерів та банкірів та завершуючи прокурорами та власним адвокатом. В документі не міститься рекомендації щодо конкретного вироку, однак підкреслюється серйозність злочинів обвинувачуваного. Вирок 69-річному Манафорту оголосять 13 березня.

Сам Манафорт визнав себе винним за двома пунктами звинувачення. Він сказав, що порушував закон протягом багатьох років. "Манафорт вчинив цілу низку кримінальних злочинів протягом більш ніж десяти років, аж до осені 2018 року", - йдеться в записці Мюллера, в якій перераховані податкове шахрайство, відмивання грошей, перешкоджання здійсненню правосуддя, банківське шахрайство і порушення закону, пов'язаного з лобіюванням.

Минулого тижня у канцелярії Мюллера заявили, що згодні з підрахунками міністерства юстиції США, згідно з якими Манафорту загрожує до 24 років в'язниці після того, як було встановлено, що він порушив угоду про визнання провини. Раніше в лютому окружна суддя Емі Берман Джексон погодилася з прокурорами в тому, що Манафорт "навмисно" збрехав слідчим про свої контакти з росіянином Костянтином Килимником у 2016 та 2017 роках.

Загалом Мюллер висунув звинувачення проти 34 осіб, зокрема і проти шести колишніх помічників Трампа і трьох компаній. Манафорт і його давній діловий партнер Рік Гейтс були першими двома людьми, яким пред'явлені звинувачення в ході розслідування Роберта Мюллера.

Пол Манафорт очолював передвиборний штаб Трампа з червня по серпень 2016 року. У жовтні 2017 року проти нього було висунуто обвинувачення в лобіюванні інтересів екс-президента України Віктора Януковича і Партії регіонів без реєстрації в США в якості іноземного агента, а також в ухилянні від сплати податків. У серпні 2018 року Манафорт був визнаний винним у податкових і банківських злочинах. Згодом він погодився співпрацювати зі спецпрокурором Мюллером, але в лютому суд визнав, що Пол Манафорт кілька разів збрехав ФБР і спецпрокурору, порушивши тим самим умови угоди зі слідством.