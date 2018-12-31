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Мухаммед Фетхуллах Гюлен

У 2018 році в Туреччині через підозру в тероризмі заарештували понад 75 тисяч осіб

У 2018 році в Туреччині через підозру в тероризмі заарештували понад 75 тисяч осіб 31.12.2018

Такі дані навело міністерство внутрішніх справ країни. З часу невдалої спроби військового перевороту у 2016 році в країні заарештували вже майже 220 тисяч людей.
У Туреччині заарештували групу культурних діячів та вчених

У Туреччині заарештували групу культурних діячів та вчених 16.11.2018

Усі заарештовані діячі культури та науковці мали стосунок до культурної організації Anadolu Kültür. Поліція провела спецоперацію у Стамбулі та інших містах.
Ердоган називає успішним свій держвізит до Німеччини

Ердоган називає успішним свій держвізит до Німеччини 29.09.2018

Державний візит до ФРН сприяв поглибленню двосторонніх відносин, вважає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Про це він заявив у промові на відкритті мечеті у Кельні.

Затриманий в Києві громадянин Німеччини повернувся до Кельна

Затриманий в Києві громадянин Німеччини повернувся до Кельна 23.02.2018

Затриманий у Києві в липні 2017 року на вимогу Туреччини Кемаль Кутан після багатомісячного перебування на території України повернувся до Німеччини.

Отриманий США запит на екстрадицію Гюлена не стосується спроби перевороту

Отриманий США запит на екстрадицію Гюлена не стосується спроби перевороту 24.08.2016

Підстава запиту на екстрадицію не уточнюється, однак вона не пов'язана з провальним путчем 15 липня, повідомили в Держдепартаменті США.
Кількість жертв вибуху на весіллі в Туреччині зросла до 50 осіб

Кількість жертв вибуху на весіллі в Туреччині зросла до 50 осіб 21.08.2016

Турецька влада покладає відповідальність за вибух на смертника "Ісламської держави". За даними влади провінції Газіантеп, від атаки на весільну церемонію загинули 50 людей.
Теракт на весіллі в Туреччині: загинули 30 осіб, майже 100 - поранені

Теракт на весіллі в Туреччині: загинули 30 осіб, майже 100 - поранені 21.08.2016

Турецька влада покладає відповідальність за вибух на "Ісламську державу". При цьому президент Ердоган заявив, що між ІД, РПК та рухом Гюлена "немає різниці".

Берлін: Анкара й особисто Ердоган підтримують терористів (17.08.2016) 17.08.2016

Скандал спричинила таємна відповідь уряду ФРН на запит лівих у Бундестазі. Виявилося, офіційний Берлін вважає, що за останні 5 років Туреччина перетворилася на розплідник тероризму.
Удар по турецьких студентах

Удар по турецьких студентах 16.08.2016

Туреччина "заморозила" укладену з ЄС угоду щодо освітньої програми Жана Моне. Тож відтепер багато турецьких студентів не зможуть більше навчатися в Європі. Це рішення трактують як віддалення Анкари від ЄС.
ЗМІ: Прокурор Стамбула попросив США затримати проповідника Гюлена

ЗМІ: Прокурор Стамбула попросив США затримати проповідника Гюлена 13.08.2016

Анкара стверджує, що мусульманський проповідник Мухаммед Фетхуллах Гюлен відповідальний за організацію спроби путчу в Туреччині. Запит на його затримання стамбульський прокурор надіслав лише зараз.
Гюлен засудив рішення турецького суду про його заочний арешт

Гюлен засудив рішення турецького суду про його заочний арешт 05.08.2016

Ісламський проповідник, якому турецька влада закидає організацію путчу, розкритикував видачу ордеру на його арешт. Він вважає це свідченням того, що президент країни Реджеп Таїп Ердоган крокує до авторитаризму.
Протистояння Ердогана і Гюлена докотилося й до Німеччини

Протистояння Ердогана і Гюлена докотилося й до Німеччини 21.07.2016

Спроба путчу у Туреччині поляризує людей. У Німеччині теж. Між прихильниками проповідника Фетхуллаха Гюлена та президента Ердогана нерідко панує люта ненависть. Керівництво обох таборів намагається вгамувати пристрасті.
Туреччина передала США документи для видачі Гюлена

Туреччина передала США документи для видачі Гюлена 19.07.2016

Анкара продовжує вимагати екстрадиції ісламського проповідника, якого звинувачує в організації спроби державного перевороту.
ЄС та США закликали Туреччину поважати принципи правової держави

ЄС та США закликали Туреччину поважати принципи правової держави 18.07.2016

Спроба путчу не може бути виправданням для "відбирання структур правової держави", а відновлення смертної кари позбавить Туреччину перспектив вступу до ЄС, дала зрозуміти Могеріні на спільній прес-конференції з Керрі.
США готові розглянути питання екстрадиції Гюлена, але вимагають доказів

США готові розглянути питання екстрадиції Гюлена, але вимагають доказів 17.07.2016

Туреччина повинна надати "серйозні докази" причетності до організації спроби військового перевороту проповідника, який мешкає у США.
Спроба військового перевороту в Туреччині: хроніка подій

Спроба військового перевороту в Туреччині: хроніка подій 16.07.2016

Після спроби військового путчу в Туреччині уряд заявляє, що цілковито контролює ситуацію в країні. За даними влади, унаслідок перевороту загинули 265 осіб, близько трьох тисяч солдатів затримані.
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