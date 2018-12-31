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Такі дані навело міністерство внутрішніх справ країни. З часу невдалої спроби військового перевороту у 2016 році в країні заарештували вже майже 220 тисяч людей.
Усі заарештовані діячі культури та науковці мали стосунок до культурної організації Anadolu Kültür. Поліція провела спецоперацію у Стамбулі та інших містах.
Державний візит до ФРН сприяв поглибленню двосторонніх відносин, вважає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Про це він заявив у промові на відкритті мечеті у Кельні.
Затриманий у Києві в липні 2017 року на вимогу Туреччини Кемаль Кутан після багатомісячного перебування на території України повернувся до Німеччини.
Підстава запиту на екстрадицію не уточнюється, однак вона не пов'язана з провальним путчем 15 липня, повідомили в Держдепартаменті США.
Турецька влада покладає відповідальність за вибух на смертника "Ісламської держави". За даними влади провінції Газіантеп, від атаки на весільну церемонію загинули 50 людей.
Турецька влада покладає відповідальність за вибух на "Ісламську державу". При цьому президент Ердоган заявив, що між ІД, РПК та рухом Гюлена "немає різниці".
Скандал спричинила таємна відповідь уряду ФРН на запит лівих у Бундестазі. Виявилося, офіційний Берлін вважає, що за останні 5 років Туреччина перетворилася на розплідник тероризму.
Туреччина "заморозила" укладену з ЄС угоду щодо освітньої програми Жана Моне. Тож відтепер багато турецьких студентів не зможуть більше навчатися в Європі. Це рішення трактують як віддалення Анкари від ЄС.
Анкара стверджує, що мусульманський проповідник Мухаммед Фетхуллах Гюлен відповідальний за організацію спроби путчу в Туреччині. Запит на його затримання стамбульський прокурор надіслав лише зараз.
Ісламський проповідник, якому турецька влада закидає організацію путчу, розкритикував видачу ордеру на його арешт. Він вважає це свідченням того, що президент країни Реджеп Таїп Ердоган крокує до авторитаризму.
Спроба путчу у Туреччині поляризує людей. У Німеччині теж. Між прихильниками проповідника Фетхуллаха Гюлена та президента Ердогана нерідко панує люта ненависть. Керівництво обох таборів намагається вгамувати пристрасті.
Анкара продовжує вимагати екстрадиції ісламського проповідника, якого звинувачує в організації спроби державного перевороту.
Спроба путчу не може бути виправданням для "відбирання структур правової держави", а відновлення смертної кари позбавить Туреччину перспектив вступу до ЄС, дала зрозуміти Могеріні на спільній прес-конференції з Керрі.
Туреччина повинна надати "серйозні докази" причетності до організації спроби військового перевороту проповідника, який мешкає у США.
Після спроби військового путчу в Туреччині уряд заявляє, що цілковито контролює ситуацію в країні. За даними влади, унаслідок перевороту загинули 265 осіб, близько трьох тисяч солдатів затримані.
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