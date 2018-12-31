Мухаммед Фетхуллах Гюлен

У 2018 році в Туреччині через підозру в тероризмі заарештували понад 75 тисяч осіб

Такі дані навело міністерство внутрішніх справ країни. З часу невдалої спроби військового перевороту у 2016 році в країні заарештували вже майже 220 тисяч людей.