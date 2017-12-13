Мусульманські держави засудили визнання Єрусалима столицею Ізраїлю

Лідери 56 ісламських держав у суботу, 1 червня, засудили країни, які прийняли "незаконне і безвідповідальне рішення" визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. У спільній заяві, прийнятій наприкінці саміту Організації ісламського співробітництва (ОІС), що відбувся в Мецці, мусульманські країни закликали держави, що перенесли свої посольства до Єрусалима, переосмислити цей крок. Це є "серйозним порушенням міжнародного права і міжнародної законності", йдеться у заяві, передає агенція dpa.

"Палестинський народ має право на досягнення своїх невіддільних національних прав, включаючи їхнє право на самовизначення та право на створення незалежної і суверенної палестинської держави", - наголосили лідери мусульманських держав.

У Мецці в минулі дні були проведені ще два саміти, окрім зустрічі Організації ісламського співробітництва. На запрошення короля Саудівської Аравії Салмана там також відбулись саміти лідерів країн-членів Ради співробітництва арабських держав Перської затоки і Ліги арабських держав. Вони обговорили ситуацію в регіоні та загострення навколо Тегерана.

Нагадаємо, що в грудні 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. В травні 2018 року, попри хвилю протестів з боку палестинців та сутичок у Секторі Гази, у Єрусалимі було урочисто відкрито американське посольство. Після цього свої дипмісії з Тель-Авіва до Єрусалима перенесли Гватемала та Парагвай.

У вересні 2018 року також стало відомо про плани Чехії перевести своє дипломатичне представництво до Єрусалима. Наприкінці 2018 року Австралія також визнала Західний Єрусалим столицею Ізраїлю, однак уряд у Канберрі поки не думає переносити посольство з Тель-Авіва до Єрусалима. В березні 2019 року прем'єр-міністерка Румунії Віоріка Денчіле повідомила, що посольство Румунії в Ізраїлі перемістять із Тель-Авіва до Єрусалима, а президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес заявив про визнання цього міста столицею Ізраїлю.