 Мусульманські держави засудили визнання Єрусалима столицею Ізраїлю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Мусульманські держави засудили визнання Єрусалима столицею Ізраїлю

Перенесення до Єрусалима дипломатичних представництв іноземних країн порушує міжнародне право, заявили лідери 56 ісламських держав після саміту Організації ісламського співробітництва в Мецці.

Лідери країн Організації ісламського співробітництва на саміті в Мецці

Лідери країн Організації ісламського співробітництва на саміті в Мецці

Лідери 56 ісламських держав у суботу, 1 червня, засудили країни, які прийняли "незаконне і безвідповідальне рішення" визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. У спільній заяві, прийнятій наприкінці саміту Організації ісламського співробітництва (ОІС), що відбувся в Мецці, мусульманські країни закликали держави, що перенесли свої посольства до Єрусалима, переосмислити цей крок. Це є "серйозним порушенням міжнародного права і міжнародної законності", йдеться у заяві, передає агенція dpa.

"Палестинський народ має право на досягнення своїх невіддільних національних прав, включаючи їхнє право на самовизначення та право на створення незалежної і суверенної палестинської держави", - наголосили лідери мусульманських держав. 

У Мецці в минулі дні були проведені ще два саміти, окрім зустрічі Організації ісламського співробітництва. На запрошення короля Саудівської Аравії Салмана там також відбулись саміти лідерів країн-членів Ради співробітництва арабських держав Перської затоки і Ліги арабських держав. Вони обговорили ситуацію в регіоні та загострення навколо Тегерана.

DW.COM

На відкриття посольства США в Єрусалимі прибула американська делегація у складі якої, зокрема, Іванка Трамп та Джаред Кушнер. Тим часом палестинці у Секторі Гази готуються до протестів. (13.05.2018)

Лідери країн-членів Ради співробітництва арабських держав Перської затоки та Ліги арабських держав 30 травня обговорять в Мецці посилення напругженості в регіоні. (19.05.2019)

Нагадаємо, що в грудні 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. В травні 2018 року, попри хвилю протестів з боку палестинців та сутичок у Секторі Гази, у Єрусалимі було урочисто відкрито американське посольство. Після цього свої дипмісії з Тель-Авіва до Єрусалима перенесли Гватемала та Парагвай.

У вересні 2018 року також стало відомо про плани Чехії перевести своє дипломатичне представництво до Єрусалима. Наприкінці 2018 року Австралія також визнала Західний Єрусалим столицею Ізраїлю, однак уряд у Канберрі поки не думає переносити посольство з Тель-Авіва до Єрусалима. В березні 2019 року прем'єр-міністерка Румунії Віоріка Денчіле повідомила, що посольство Румунії в Ізраїлі перемістять із Тель-Авіва до Єрусалима, а президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес заявив про визнання цього міста столицею Ізраїлю.

Дивитись відео 01:36

Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок (14.05.2018)

Аудіо й відео до теми

Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок (14.05.2018)  

Також за темою

Belgien Brüssel Netanjahu trifft Mogherini

Нетаньяху пропонує змиритись з тим, що Єрусалим є столицею Ізраїлю 13.12.2017

Главу ізраїльського уряду не здивувало рішення мусульманських держав визнати Східний Єрусалим столицею Палестини. Біньямін Нетаньяху закликає палестинців працювати для встановлення миру і уникати радикалізації.

USA Trump erkennt Jerusalem als Hauptstadt Israels an

Коментар: Трамп навмисно розпалює конфлікт на Близькому Сході 07.12.2017

Визнанням Єрусалима столицею Ізраїлю Дональд Трамп ризикує спровокувати небезпечну ескалацію близькосхідного конфлікту. Його наслідки однаковою мірою зачеплять як палестинців, так й ізраїльтян, вважає Райнер Золліх.

Palästina Gaza Proteste

ХАМАС закликає до нової інтифади через рішення Трампа щодо Єрусалима 07.12.2017

Лідер руху ХАМАС Ісмаїл Ханія закликає до нового повстання проти Ізраїлю. На Західному березі Йордану та у східній частині Єрусалима зачинені державні установи, крамниці, школи та банки.

Реклама

Докладно

Петро Порошенко очолив нову партію - Європейська солідарність

Оновлена партія Порошенка йде на вибори, аби "брати владу"

Партія Петра Порошенка піде на вибори з новою назвою та новим головою. Ставку роблять на молодь.  

Китай підвищив мита на американські товари

Китай підвищив мита на товари з США на 60 мільярдів доларів

Пекін збільшив тарифи на продукцію з США на загальну суму 60 мільярдів доларів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  