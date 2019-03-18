 Мусульмани Німеччини вимагають посилення охорони мечетей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2019

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Новини

Мусульмани Німеччини вимагають посилення охорони мечетей

Німецькі мусульмани дедалі менше довіряють правоохоронним органам, вважає очільник ради мусульман ФРН і закликає краще захищати мечеті в країні.

Мечеть у Берліні

Мечеть у Берліні

Голова центральної ради мусульман у Німеччині Айман Мазіек (Aiman Mazyek) у неділю, 17 березня, висунув вимогу кращого захисту німецьких мечетей після теракту в Новій Зеландії. За його словами, мечеті посилено охороняють лише протягом пари тижнів після чергової атаки на них, чого недостатньо.

Все це викликає втрату довіри до правоохоронних органів серед німецьких мусульман, заявив Мазіек в інтерв'ю виданню Heilbronner Stimme. У багатьох, за його словами, з'являється відчуття, що їхні проблеми та побоювання не сприймають серйозно.

Тим часом міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer), коментуючи теракт у новозеландському Крайстчерчі, назвав релігійні установи в Німеччині можливими цілями терористів і заявив, що в разі потреби мечеті будуть охороняти в посиленому режимі. Водночас Зеегофер спростував закиди, що в Німеччині панує атмосфера "ісламофобії". "Більшість жителів Німеччини живуть у мирі та злагоді. Готовим до насильства екстремістам цього не змінити", - заявив міністр у інтерв'ю виданню Bild.

Нагадаємо, що 15 березня внаслідок нападу на дві мечеті у Крайстчерчі у Новій Зеландії загинули 50 осіб. Ще 50 осіб зазнали поранень, 36 з них наразі перебувають у лікарнях. Обидві мечеті розташовані на відстані приблизно п'яти кілометрів одна від одної. Злочинець знімав напад прихованою камерою і вів пряму трансляцію в інтернеті. З моменту першої атаки до затримання пройшло 36 хвилин. 28-річного громадянина Австралії Брентона Тарранта поліція затримала в той же день, пізніше йому висунули звинувачення у вбивстві. Незадовго до здійснення нападу Таррант оприлюднив у соцмережах 74-сторінковий маніфест антиіммігрантського спрямування.

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