 Мустафа Найєм про те, чому немає нових лідерів (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Мустафа Найєм про те, чому немає нових лідерів (відео)

Чи будуть розслідувані вбивства на Майдані, чому в Україні не з'явилося нових лідерів у політиці і чому влада лише імітує боротьбу з корупцією? Про це Мустафа Найєм розповів в інтерв'ю DW (Російською) "Нємцова.Інтерв'ю".

Ukrainischer Journalist und Politiker Mustafa Nayem (picture alliance/DYVYS/Illin Sergey)

Мустафа Найєм

"Згадаймо, під якими гаслами президент Порошенко виграв вибори - він пропонував мир. І, звичайно, у зв'язку з цим говорити про те, що це був чистий політичний процес, в якому люди здійснили революцію, і ось вони прийшли до влади, але чомусь не наполягли на своїй програмі, - це було б нечесно і неправильно стосовно країни та її громадян. Тому що ті люди, які хотіли щось змінити і вийшли на Майдан, стикнулися з кулями, а не просто з політичним процесом. І в цьому сенсі, звичайно, наше покоління людей, яким 25-30 років, були не готові до того, що країну будуть захоплювати, відкушувати у неї території", - сказав Мустафа Найєм в інтерв'ю DW (Російською) "Нємцова.Інтерв'ю". Дивітся повну версію:

DW.COM

Сергій Горбатюк: За вбивства на Євромайдані досі ніхто не засуджений

За п'ять років в Україні ніхто не засуджений за вбивства під час Євромайдану. Більшість вироків за злочини того часу - умовні строки. Про успіхи і невдачі розслідування DW поговорила з Сергієм Горбатюком з ГПУ. (30.11.2018)  

П'ятиріччя Євромайдану: як одна ніч змінила історію України

У ніч на 30 листопада 2013 року силовики жорстко розігнали студентів, які з 21 листопада протестували проти відмови Києва від євроінтеграції. Як Євромайдан переріс в революцію, розповіли очевидці. (30.11.2018)  

Попри мороз і кулі: спогади євродепутатів, які були на Майдані

До п'ятої річниці початку Євромайдану DW поспілкувалася з євродепутатами, які неодноразово бували на Майдані під час протестів. Що їм найбільше запам'яталося і чи стала Україна іншою країною? (21.11.2018)  

Реформи зі скрипом: 5 років після Майдану

П'ять років тому сотні тисяч українців пішли на барикади проти корупції і свавілля влади. Сьогодні ілюзій щодо нової влади вже немає. Лише під тиском Євросоюзу Київ тяк-сяк втілює реформи. (21.11.2018)  

Також за темою

Мустафа Найєм: Нових лідерів нема, бо вони стикнулися з кулями, а не просто з політикою (30.11.2018) 30.11.2018

Чи будуть розслідувані вбивства на Майдані, чому в Україні не з'явилося нових лідерів у політиці і чому влада лише імітує боротьбу з корупцією? Про це Мустафа Найєм розповів в інтерв'ю DW (Російською) "Нємцова.Інтерв'ю".

Реклама

Докладно

Karikatur von Sergey Elkin - Konflikts zwischen Russland und Ukraine

Володимир Путін на сторожі Керченської протоки

Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на конфлікт між Україною і Росією. 

Український аграрний експорт зростає

Аграрний експорт України у 2018 році зріс

За десять місяців 2018 року аграрний експорт зріс до 14,8 мільярда доларів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  