Мустафа Найєм про те, чому немає нових лідерів (відео)

Чи будуть розслідувані вбивства на Майдані, чому в Україні не з'явилося нових лідерів у політиці і чому влада лише імітує боротьбу з корупцією? Про це Мустафа Найєм розповів в інтерв'ю DW (Російською) "Нємцова.Інтерв'ю".
"Згадаймо, під якими гаслами президент Порошенко виграв вибори - він пропонував мир. І, звичайно, у зв'язку з цим говорити про те, що це був чистий політичний процес, в якому люди здійснили революцію, і ось вони прийшли до влади, але чомусь не наполягли на своїй програмі, - це було б нечесно і неправильно стосовно країни та її громадян. Тому що ті люди, які хотіли щось змінити і вийшли на Майдан, стикнулися з кулями, а не просто з політичним процесом. І в цьому сенсі, звичайно, наше покоління людей, яким 25-30 років, були не готові до того, що країну будуть захоплювати, відкушувати у неї території", - сказав Мустафа Найєм в інтерв'ю DW (Російською) "Нємцова.Інтерв'ю". Дивітся повну версію:
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