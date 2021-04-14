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Мун Чже Ін

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мун Чже Ін".

Мун Чже Ін - південнокорейський політик, з 10-го травня 2017-го року президент Південної Кореї. Мун Чже Ін став президентом Південної Кореї внаслідок перемоги на дострокових президентських виборах, які відбулися 9 травня 2017-го року. 2012-го року він уже боровся за президентську посаду, однак тоді програв своїй суперниці Пак Кин Хе. Ліволіберальний політик виступає за зменшення напруги у відносинах з Північною Корею. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Південна Корея і Китай виступили проти злиття у море радіоактивної води з Фукусіми

Південна Корея і Китай виступили проти злиття у море радіоактивної води з "Фукусіми" 14.04.2021

Для запобігання зливу радіоактивної води з "Фукусіми" у море Сеул планує задіяти міжнародні суди. Різко негативно проти планів Японії виступив також Китай.

У Південній Кореї попри COVID-19 голосують на парламентських виборах

У Південній Кореї попри COVID-19 голосують на парламентських виборах 15.04.2020

Жителі Південної Кореї обирають членів парламенту на тлі епідемії нового коронавірусу в країні. Багато виборців проголосували дистанційно заздалегідь. Перемогу прогнозують партії чинного президента Мун Чже Іна.
Кількість жертв коронавірусу у Південній Кореї зросла до п'ятьох

Кількість жертв коронавірусу у Південній Кореї зросла до п'ятьох 23.02.2020

У Південній Кореї повідомили про двох померлих через коронавірус за останню добу, тож кількість жертв зросла до п'яти. У країні виявили 46 нових випадків зараження, нині зафіксовано 602 інфікованих новим вірусом людей.
Дональд Трамп запропонував зустріч лідеру Північної Кореї

Дональд Трамп запропонував зустріч лідеру Північної Кореї 29.06.2019

Президент США Дональд Трамп через Twitter спробував організувати спонтанну зустріч з Кім Чен Ином на кордоні двох Корей. Він має намір потиснути йому руку і сказати "привіт".
Кім Чен Ин написав теплого листа Мун Чже Іну із надією на переговори

Кім Чен Ин написав "теплого" листа Мун Чже Іну із надією на переговори 30.12.2018

Переговори між КНДР і Південної Кореєю потрібно продовжити заради "миру і процвітання", написав північнокорейський лідер Кім Чен Ин президенту Республіки Корея Мун Чже Іну.

Південна Корея подарувала КНДР 200 тонн мандаринів

Південна Корея подарувала КНДР 200 тонн мандаринів 11.11.2018

Південна і Північна Кореї обмінялися продуктовими подарунками. Лідер КНДР Кім Чен Ин надіслав до Південної Кореї вантаж грибів, а південнокорейськимй президент Мун Чже Ін доправив до Північної Кореї мандарини.
США та Південна Корея підписали нову торговельну угоду

США та Південна Корея підписали нову торговельну угоду 25.09.2018

Президенти США і Південної Кореї підписали в Нью-Йорку нову угоду про вільну торгівлю між двома країнами. Трамп назвав її "віхою у торгівлі".

США готові говорити з КНДР про відмову від атома до 2021 року

США готові говорити з КНДР про відмову від атома до 2021 року 20.09.2018

США запрошують представника КНДР на переговори в Нью-Йорку. Ітиметься знову про роз'ядернення Корейського півострова.
Кім Чен Ин обіцяє відмовитися від атома

Кім Чен Ин обіцяє відмовитися від атома 19.09.2018

Південна Корея та КНДР зробили чергові кроки до зближення. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин укотре обіцяє демонтаж ядерних потужностей.
Наступний міжкорейський саміт відбудеться в Пхеньяні

Наступний міжкорейський саміт відбудеться в Пхеньяні 06.09.2018

Третя зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном відбудеться 18-20 вересня в Пхеньяні, повідомили в Сеулі. Під час зустрічі сторони говоритимуть про денуклеаризацію КНДР.
Сеул та Пхеньян домовилися про черговий саміт лідерів двох Корей

Сеул та Пхеньян домовилися про черговий саміт лідерів двох Корей 13.08.2018

Лідери КНДР та Південної Кореї планують зустрітися у Пхеньяні у вересні. Це буде третій саміт чинних очільників двох Корей і перша за багато років поїздка південнокорейського президента до КНДР.
Лідери двох Корей домовилися про регулярні зустрічі

Лідери двох Корей домовилися про регулярні зустрічі 27.05.2018

Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовилися частіше зустрічатися - наступні переговори відбудуться вже 1 червня. Крім того, північнокорейський лідер заявив про "твердий намір" зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.
Президент Південної Кореї знову зустрівся з Кім Чен Ином - Сеул

Президент Південної Кореї знову зустрівся з Кім Чен Ином - Сеул 26.05.2018

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін та лідер КНДР Кім Чен Ин знову зустрілися. Під час переговорів лідери двох Корей обмінялися думками щодо перспективи проведення зустрічі між Кім Чен Ином та Дональдом Трампом.
КНДР і надалі готова до переговорів зі США

КНДР і надалі готова до переговорів зі США 25.05.2018

Попри рішення президента США Дональда Трампа скасувати зустріч з Кім Чен Ином, Північна Корея відкрита для переговорів "в будь-який час і в будь-якому форматі", наголошують у Пхеньяні.
Сеул побачив ознаки демонтажу Пхеньяном гучномовців для пропаганди

Сеул побачив ознаки демонтажу Пхеньяном гучномовців для пропаганди 01.05.2018

КНДР також почала розбирати гучномовці, які вели пропагандистське мовлення, стверджують у Сеулі. Південна Корея заявила про такий крок напередодні.
Південна Корея демонтує пропагандистські гучномовці на кордоні з КНДР

Південна Корея демонтує пропагандистські гучномовці на кордоні з КНДР 30.04.2018

Величезні "колонки" на кордоні Південної Кореї та КНДР мають урочисто розібрати. Від Пхеньяна очікують аналогічного кроку.
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