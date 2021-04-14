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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мун Чже Ін".
Мун Чже Ін - південнокорейський політик, з 10-го травня 2017-го року президент Південної Кореї. Мун Чже Ін став президентом Південної Кореї внаслідок перемоги на дострокових президентських виборах, які відбулися 9 травня 2017-го року. 2012-го року він уже боровся за президентську посаду, однак тоді програв своїй суперниці Пак Кин Хе. Ліволіберальний політик виступає за зменшення напруги у відносинах з Північною Корею. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.