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Мукачево - місто обласного значення в Закарпатській області. 23 травня 2017 року назва міста була офіційно змінена з "Мукачеве" на "Мукачево".[
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мукачево".
Через кризу, спричинену коронавірусом, у Німеччині різко скоротився попит на нові автомобілі. Це впливає не лише на німецький автопром, але й на українських виробників автокомпонентів. Підприємства скаржаться, що доведеться скорочувати тисячі працівників.