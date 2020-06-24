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Мукачево

Мукачево - місто обласного значення в Закарпатській області. 23 травня 2017 року назва міста була офіційно змінена з "Мукачеве" на "Мукачево".[

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мукачево".

Як криза німецького автопрому впливає на український бізнес (24.06.2020) 24.06.2020

Через кризу, спричинену коронавірусом, у Німеччині різко скоротився попит на нові автомобілі. Це впливає не лише на німецький автопром, але й на українських виробників автокомпонентів. Підприємства скаржаться, що доведеться скорочувати тисячі працівників.
Контрабандні війни на Закарпатті: відкритий наступ на прикордонників

Контрабандні війни на Закарпатті: "відкритий наступ" на прикордонників 09.09.2015

Контрабандисти, схоже, пішли у "відкритий наступ" на прикордонників, які намагаються чинити опір їхньому бізнесу. Лише за останні місяці було зафіксовано з десяток фактів погроз, залякувань і побиття працівників ДПС.
СБУ досі шукає бійців Правого сектора на Закарпатті

СБУ досі шукає бійців "Правого сектора" на Закарпатті 05.08.2015

СБУ продовжує шукати членів "Правого сектора", причетних до стрілянини в Мукачевому 11 липня. Окрім того, 20 серпня СБУ завершить службові перевірки співробітників відомства, причетних до конфлікту на Закарпатті.
Попри кризу - російські туристи в Закарпатті

Попри кризу - російські туристи в Закарпатті 03.08.2015

Туризм у Закарпатті - одна зі статей доходу регіону. Як впливають політичні та трагічні події в Україні на цей сегмент закарпатського ринку, чи досі відвідують регіон росіяни, дізнавалась DW.
Патрульна поліція в Закарпатті - чи вдасться відновити довіру до правоохоронців?

Патрульна поліція в Закарпатті - чи вдасться відновити довіру до правоохоронців? 29.07.2015

Перші дні набору до нової патрульної поліції в Закарпатті перевершили усі очікування - анкет вшестеро більше ніж місць. Закарпатці чекають на ввічливих та законослухняних патрульних.
На Закарпатті розпочався набір нових поліцейських

На Закарпатті розпочався набір нових поліцейських 27.07.2015

Набір у нову поліцію розпочався в Ужгороді. Документи прийматимуться впродовж двох тижнів, після чого відбудеться конкурсний відбір кандидатів.
Закарпаття - чорна діра викрадених автомобілів?

Закарпаття - чорна діра викрадених автомобілів? 24.07.2015

У Закарпатській області чимало автомобілістів пересуваються на авто з іноземними номерами. Чимало з них можуть бути викраденими в країнах ЄС. Утім, міліція крадені автомобілі майже ніколи не знаходить.
Міліція досі не знайшла чеське крадене авто з відео перестрілки в Мукачевому

Міліція досі не знайшла чеське крадене авто з відео перестрілки в Мукачевому 20.07.2015

Тиждень тому поліція Чеської республіки виявила на відео оперативної зйомки з місця перестрілки в Мукачевому викрадений у Чехії автомобіль. Закарпатські міліціонери авто досі не знайшли.
У патрульну поліцію Закарпаття набиратимуть з кінця липня

У патрульну поліцію Закарпаття набиратимуть з кінця липня 20.07.2015

Набір у патрульну поліцію Закарпатської області розпочнеться 27 липня і триватиме три тижні, повідомили в понеділок, 20 липня, в МВС. Куратором процесу призначили депутата Мустафу Найєма.
В Мукачевому та Ужгороді незабаром з'явиться патрульна служба

В Мукачевому та Ужгороді незабаром з'явиться патрульна служба 18.07.2015

Домовленість між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та губернатором Закарпаття Геннадієм Москалем передбачає появу патрульної поліції в Мукачевому та Ужгороді, а також на дорогах між містами.
Контрабандні хроніки Закарпаття

Контрабандні хроніки Закарпаття 18.07.2015

Після подій у Мукачевому новопризначена влада Закарпатської області взялася за активну боротьбу з контрабандою. При цьому йдеться не лише про цигарки і пальне, але й про наркотики, зброю та нелегалів.
Прокуратура відкрила три кримінальні провадження через стрілянину в Мукачевому

Прокуратура відкрила три кримінальні провадження через стрілянину в Мукачевому 17.07.2015

Три справи за статтями щодо створення злочинної організації, скоєння теракту та перевищення правоохоронцями службових повноважень обіцяють згодом об'єднати в одну.
Закарпатські посадовці спатимуть менше, або третє пришестя Москаля

Закарпатські посадовці спатимуть менше, або "третє пришестя" Москаля 16.07.2015

Серед перших рішень Геннадія Москаля стала зміна робочого графіку в Закарпатській облдержадміністрації. Як в Ужгороді сприйняли нового старого голову ОДА.
Порошенко: Події в Мукачевому завдали удару по іміджу України

Порошенко: Події в Мукачевому завдали удару по іміджу України 15.07.2015

Президент України заявив про наміри співпрацювати з сусідніми країнами задля викорінення контрабанди на західному кордоні України. При цьому він визнав, що перестрілка на Закарпатті серйозно нашкодила репутації країни.
Коментар: Навіщо Правому сектору другий фронт в Україні?

Коментар: Навіщо "Правому сектору" другий фронт в Україні? 15.07.2015

Перестрілка соратників Яроша з контрабандистами та спецслужбами у Мукачевому може перерости у нову хвилю протистояння між владою та добровольцями, вважає Сергій Руденко.
Геннадій Москаль став головою Закарпатської ОДА

Геннадій Москаль став головою Закарпатської ОДА 15.07.2015

Головою Закарпатської обладміністрації 15 липня було призначено Геннадія Москаля. До цього Москаль очолював Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію.
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