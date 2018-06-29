 Музей Революції гідності у Києві збудують за німецьким проектом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2018

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Новини

Музей Революції гідності у Києві збудують за німецьким проектом

Проект під назвою "Штурм пагорба" переміг у конкурсі проектів музею Революції гідності. Неокласична будівля пропонуватиме відвідувачам пройти "шляхом пам'яті".

Майдан, ранок 23 січня 2014 року в розпал протестів

Майдан Незалежності в Києві, ранок 23 січня 2014 року в розпал протестів

Музей Революції гідності збудують у Києві за проектом німецьких архітекторів Яна Кляйхуса (Jan Kleihues) і Йоганеса Кресснера (Johannes Kressner). Про це в четвер, 28 червня, повідомили у міністерстві культури України після засідання міжнародного повноважного і незалежного журі.

DW.COM

У США вийшла друком книга про події на Майдані очима очевидців. Її авторка, дослідниця історії Марсі Шор розповіла DW, чому українці були готові вмирати. (23.02.2018)

Майже за рік до Євромайдану Служба безпеки України попереджала тодішнього президента Віктора Януковича про загрозу нацбезпеці країни з боку Росії. Про це йдеться у розсекречених СБУ документах, які цитує "ТСН". (18.04.2018)

У конкурсі в номінації "Музей Революції гідності" першу премію здобув проект "Штурм пагорба" німецького архітектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH". Усього змагалися 66 проектів з 12 країн світу, додали у відомстві. На початку цього року вже визначили найкращий проект меморіалу.

Проект "по-новому інтерпретує неокласицизм, інтегруючи події на Майдані в європейську історію, візуально формує новітній український акрополь та українську агору, утверджуючи демократичну спрямованість нації", - зазначив Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності.

Компанія-переможець знана проектами в багатьох країнах, наразі за її розробками будують Національний музей в Осло. Архітектори Кляйхус та Кресснер пояснили, що проект музею поєднує минуле і майбутнє, а також сам музей і меморіал. Уздовж алеї Героїв Небесної Сотні зроблять ніші, в яких стоятимуть пам'ятники на честь загиблих. Пандус під нахилом вестиме людей уздовж них до музею і це буде фінальна точка "шляху пам'яті".

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Музей Революції Гідності: як зберігаються артефакти Євромайдану

  • Хонка все ще Януковича

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    "Хонка" все ще Януковича

    Резиденція Віктора Януковича "Межигір’я" - своєрідний символ новітньої української корупції. У серпні 2017 року були визнані недійсними договори, за якими "Межигір’я" ще у 2007 вивели з держвласності, а відтак оформили на ТзОВ "Танталіт". У листопаді 137 га під резиденцією повернули у держвласність. Однак самі будівлі можна повернути лише через конфіскацію після вироку у справі Януковича.

  • Самооборона Майдану господарює у Межигір’ї

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Самооборона Майдану господарює у "Межигір’ї"

    З 2014 року після втечі Януковича "Межигір’я" під свій контроль взяли представники Самооборони Майдану, аби залишене не знищили мародери. Пізніше самооборонівці зареєстрували громадську організацію "Національний парк України Межигір’я" і увесь цей час за допомогою Нацгвардії доглядають за резиденцією. Нещодавно вони почали реставрацію дерев’яного фасаду "Хонки".

  • Все за благодійні внески

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Все за благодійні внески

    Гроші на утримання "Межигір’я" колишні самооборонівці отримують з благодійних внесків, за які продають квитки для входу в резиденцію. Квиток коштує від 40 до 120 гривень. Найпопулярніша екскурсія "Хонкою" - 200 гривень. Хто не зміг потрапити всередину, розглядає розкіш через вікна.

  • Народний парк

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Народний парк

    Щодня у будні "Межигір’я" відвідує від 350 до 600 людей. У вихідні - 2-3 тисячі. Тут грають весілля, знімають кіно, проводять фестивалі та змагання. Комендант "Межигір’я" Денис Тарахкотелик вважає, що це місце стало народним.

  • Усе на місці

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Усе на місці

    Високотехнологічна лабораторія, яка досліджувала їжу Януковича, парк його ретроавтомобілів, теплиці, комплекс відпочинку, поле для гольфу, зоопарк рідкісних тварин, зокрема, олені та славнозвісні страуси - усе залишилося на своїх місцях. Ці об’єкти полюбляють відвідувачі.

  • Прихисток для переселенців

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Прихисток для переселенців

    Господарство доглядають 70 сімей-переселенців з Криму та Донбасу, які живуть тут після анексії півострова та початку війни на Сході. Зокрема, у штучних озерах Януковича вони розводять рибу, яку виловлюють і годують нужденних. Влітку тут організовують табір для дітей учасників АТО.

    Автор: Лілія Ржеутська


DW.COM

Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

Після втечі Януковича резиденцію "Межигір'я" формально повернули державі. Однак фактично Агентство з розшуку та менеджменту активів так і не отримало її в управління. За нею досі доглядає Самооборона Майдану. (18.06.2018)  

Аудіо й відео до теми

Музей Революції Гідності: як зберігаються артефакти Євромайдану  

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Музей Революції Гідності у Києві планують побудувати через кілька років. Поки ж у вже діючого музею приміщення немає. Тож колекція з понад 2000 експонатів часів Євромайдану - під загрозою.

Residenz des ehemaligen Präsidenten der Ukraine

Фотогалерея: Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича 18.06.2018

Після втечі Януковича резиденцію "Межигір'я" формально повернули державі. Однак фактично Агентство з розшуку та менеджменту активів так і не отримало її в управління. За нею досі доглядає Самооборона Майдану.

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