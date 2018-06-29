Музей Революції гідності у Києві збудують за німецьким проектом

Музей Революції гідності збудують у Києві за проектом німецьких архітекторів Яна Кляйхуса (Jan Kleihues) і Йоганеса Кресснера (Johannes Kressner). Про це в четвер, 28 червня, повідомили у міністерстві культури України після засідання міжнародного повноважного і незалежного журі.

У конкурсі в номінації "Музей Революції гідності" першу премію здобув проект "Штурм пагорба" німецького архітектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH". Усього змагалися 66 проектів з 12 країн світу, додали у відомстві. На початку цього року вже визначили найкращий проект меморіалу.

Проект "по-новому інтерпретує неокласицизм, інтегруючи події на Майдані в європейську історію, візуально формує новітній український акрополь та українську агору, утверджуючи демократичну спрямованість нації", - зазначив Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності.

Компанія-переможець знана проектами в багатьох країнах, наразі за її розробками будують Національний музей в Осло. Архітектори Кляйхус та Кресснер пояснили, що проект музею поєднує минуле і майбутнє, а також сам музей і меморіал. Уздовж алеї Героїв Небесної Сотні зроблять ніші, в яких стоятимуть пам'ятники на честь загиблих. Пандус під нахилом вестиме людей уздовж них до музею і це буде фінальна точка "шляху пам'яті".

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