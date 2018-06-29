Музей Революції гідності у Києві збудують за німецьким проектом

Музей Революції гідності збудують у Києві за проектом німецьких архітекторів Яна Кляйхуса (Jan Kleihues) і Йоганеса Кресснера (Johannes Kressner). Про це в четвер, 28 червня, повідомили у міністерстві культури України після засідання міжнародного повноважного і незалежного журі.
У конкурсі в номінації "Музей Революції гідності" першу премію здобув проект "Штурм пагорба" німецького архітектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH". Усього змагалися 66 проектів з 12 країн світу, додали у відомстві. На початку цього року вже визначили найкращий проект меморіалу.
Проект "по-новому інтерпретує неокласицизм, інтегруючи події на Майдані в європейську історію, візуально формує новітній український акрополь та українську агору, утверджуючи демократичну спрямованість нації", - зазначив Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності.
Компанія-переможець знана проектами в багатьох країнах, наразі за її розробками будують Національний музей в Осло. Архітектори Кляйхус та Кресснер пояснили, що проект музею поєднує минуле і майбутнє, а також сам музей і меморіал. Уздовж алеї Героїв Небесної Сотні зроблять ніші, в яких стоятимуть пам'ятники на честь загиблих. Пандус під нахилом вестиме людей уздовж них до музею і це буде фінальна точка "шляху пам'яті".
-
Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
"Хонка" все ще Януковича
Резиденція Віктора Януковича "Межигір’я" - своєрідний символ новітньої української корупції. У серпні 2017 року були визнані недійсними договори, за якими "Межигір’я" ще у 2007 вивели з держвласності, а відтак оформили на ТзОВ "Танталіт". У листопаді 137 га під резиденцією повернули у держвласність. Однак самі будівлі можна повернути лише через конфіскацію після вироку у справі Януковича.
-
Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Самооборона Майдану господарює у "Межигір’ї"
З 2014 року після втечі Януковича "Межигір’я" під свій контроль взяли представники Самооборони Майдану, аби залишене не знищили мародери. Пізніше самооборонівці зареєстрували громадську організацію "Національний парк України Межигір’я" і увесь цей час за допомогою Нацгвардії доглядають за резиденцією. Нещодавно вони почали реставрацію дерев’яного фасаду "Хонки".
-
Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Все за благодійні внески
Гроші на утримання "Межигір’я" колишні самооборонівці отримують з благодійних внесків, за які продають квитки для входу в резиденцію. Квиток коштує від 40 до 120 гривень. Найпопулярніша екскурсія "Хонкою" - 200 гривень. Хто не зміг потрапити всередину, розглядає розкіш через вікна.
-
Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Народний парк
Щодня у будні "Межигір’я" відвідує від 350 до 600 людей. У вихідні - 2-3 тисячі. Тут грають весілля, знімають кіно, проводять фестивалі та змагання. Комендант "Межигір’я" Денис Тарахкотелик вважає, що це місце стало народним.
-
Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Усе на місці
Високотехнологічна лабораторія, яка досліджувала їжу Януковича, парк його ретроавтомобілів, теплиці, комплекс відпочинку, поле для гольфу, зоопарк рідкісних тварин, зокрема, олені та славнозвісні страуси - усе залишилося на своїх місцях. Ці об’єкти полюбляють відвідувачі.
-
Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Прихисток для переселенців
Господарство доглядають 70 сімей-переселенців з Криму та Донбасу, які живуть тут після анексії півострова та початку війни на Сході. Зокрема, у штучних озерах Януковича вони розводять рибу, яку виловлюють і годують нужденних. Влітку тут організовують табір для дітей учасників АТО.
Автор: Лілія Ржеутська