"Мужній пастор Євромайдану": за що німецький священник Ральф Гаска отримав лицарський орден ФРН (відео)

Німецький пастор Євромайдану. Так називали протестувальники Ральфа Гаску - священника євангелічної лютеранської церкви Святої Катерини. Він, як і багато інших німців, які працювали в Києві в той час, часто відвідував мирні протести за євроінтеграцію, зокрема з гуманітарною місією - приносив чай та солодощі. А згодом став свідком, в який спосіб влада хотіла їх зупинити. Аби запобігти кровопролиттю під час Революції Гідності, німецький пастор, не вагаючись, став між бійцями "Беркуту" та протестувальниками. Про мотиви його вчинку під час Євромайдану - у репортажі DW.