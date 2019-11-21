 ″Мужній пастор Євромайдану″: за що німецький священник Ральф Гаска отримав лицарський орден ФРН (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.11.2019

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Політика й суспільство

"Мужній пастор Євромайдану": за що німецький священник Ральф Гаска отримав лицарський орден ФРН (відео)

Аби запобігти кровопролиттю під час Революції Гідності, німецький пастор Ральф Гаска, не вагаючись, став між бійцями "Беркуту" та протестувальниками. Про мотиви його вчинку під час Євромайдану - у репортажі DW.

Ральф Гаска між беркутівцями і майданівцями (picture-alliance/dpa/S. Dolzhenko)

Ральф Гаска між беркутівцями і майданівцями: це фото облетіло світ у грудні 2014 року

Німецький пастор Євромайдану. Так називали протестувальники Ральфа Гаску - священника євангелічної лютеранської церкви Святої Катерини. Він, як і багато інших німців, які працювали в Києві в той час, часто відвідував мирні протести за євроінтеграцію, зокрема з гуманітарною місією - приносив чай та солодощі.  А згодом став свідком, в який спосіб влада хотіла їх зупинити. Аби запобігти кровопролиттю під час Революції Гідності, німецький пастор, не вагаючись, став між бійцями "Беркуту" та протестувальниками. Про мотиви його вчинку під час Євромайдану - у репортажі DW.

 

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Докладно

Ральф Гаска між беркутівцями і майданівцями (picture-alliance/dpa/S. Dolzhenko)

"Мужній пастор Євромайдану" (відео)

Аби запобігти кровопролиттю під час Євромайдану, німецький пастор Ральф Гаска став між беркутівцями та майданівцями.  

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