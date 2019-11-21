"Мужній пастор Євромайдану": за що німецький священник Ральф Гаска отримав лицарський орден ФРН (відео)

Аби запобігти кровопролиттю під час Революції Гідності, німецький пастор Ральф Гаска, не вагаючись, став між бійцями "Беркуту" та протестувальниками. Про мотиви його вчинку під час Євромайдану - у репортажі DW.
Німецький пастор Євромайдану. Так називали протестувальники Ральфа Гаску - священника євангелічної лютеранської церкви Святої Катерини. Він, як і багато інших німців, які працювали в Києві в той час, часто відвідував мирні протести за євроінтеграцію, зокрема з гуманітарною місією - приносив чай та солодощі. А згодом став свідком, в який спосіб влада хотіла їх зупинити. Аби запобігти кровопролиттю під час Революції Гідності, німецький пастор, не вагаючись, став між бійцями "Беркуту" та протестувальниками. Про мотиви його вчинку під час Євромайдану - у репортажі DW.
Правозахисники і родичі загиблих на Євромайдані пікетували офіс президента в Києві з вимогою зупинити саботаж розслідування розстрілів на Євромайдані 2014 року. (08.11.2019)
Управління спеціальних розслідувань у справах злочинів періоду Євромайдану - розформовують, а його керівника Сергія Горбатюка вже звільнили з Генпрокуратури. Як це відобразиться на розслідуванні резонансних справ? (25.10.2019)
Розпочинаючи кримінальне переслідування Петра Порошенка, нинішня влада України відкриває скриньку Пандори, жертвою чого стане вже сам президент Володимир Зеленський, попереджає Сергій Руденко. (19.11.2019)