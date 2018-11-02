МТС продасть "Vodafone Україна" азербайджанському оператору

Азербайджанський оператор мобільного зв'язку Bakcell домовився з російською телекомунікаційною компанією МТС про купівлю її української "доньки" "Vodafone Україна". Про це у понеділок, 25 листопада, повідомили як в МТС, так і в групі компаній NEQSOL Holding, до якої входить Bakcell.

Так, у МТС зазначають, що підписали з компанією Telco Solutions and Investments, яка входить до структури Bakcell, зобов'язуючу угоду про продаж українського телекомунікаційного бізнесу. Сума угоди, згідно з повідомленням, складає 734 мільйони доларів, а передача акцій має відбутися вже найближчим часом.

За словами керівника МТС Олексія Корні, угода відповідає оновленій cтратегії компанії, "яка передбачає концентрацію зусиль на російському ринку". Росія генерує більше 90 відсотків виручки оператора, пояснюють у компанії.

У NEQSOL наполягають, що зміна власника не вплине на операційну діяльність "Vodafone Україна", компанія продовжить надавати послуги під брендом Vodafone і виконувати всі зобов'язання перед співробітниками, клієнтами та партнерами.

Інформацію про можливий продаж "Vodafone Україна" почала з'являтися у ЗМІ ще влітку цього року. Однак раніше у МТС заявляли, що не потребують продажу української "доньки", адже компанія показує гарні операційні та фінансові результати.

В Україні МТС, побоюючись санкцій, перейшла під бренд Vodafone. Це єдиний мобільний оператор з України, чия мережа, хоч і з перебоями, але зазвичай працює на окупованих територіях Донбасу.

Географія бізнесу МТС істотно скоротилася за останні три роки. У 2016 році оператор пішов з Узбекистану, продавши свій бізнес там за символічний один долар через суперечки з американським регулятором, який запідозрив МТС в багатомільйонних хабарах для забезпечення можливості вийти на місцевий ринок зв'язку. А у 2017 році МТС покинула Туркменію, бо національний оператор "Туркментелеком" не подовжив договір про співпрацю з оператором. Після закриття угоди з Bakcell у МТС збережеться тільки два активи за кордоном - в Білорусі (належить 49 відсотків) і Вірменії (належить 100 відсотків).

Діяльність NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі. Компанія Bakcell була заснована в 1994 році і стала першим мобільним оператором у Азербайджані.