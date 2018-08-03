"Мрія-2": що заважає добудувати другий найбільший літак світу? (відео)

Одна українська "Мрія" вражає світ у небі. А друга українська "Мрія" - точна копія першої - стоїть на землі. АН-225 під номером 01-02 тридцять років тому будувався одночасно з бортом номер 01-01. Будівництво другої "Мрії" призупинилося майже одразу після першого польоту літака номер один і після розвалу СРСР вже ніколи не відновлювалося. Що заважає Україні добудувати другий найбільший літак світу?