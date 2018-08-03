 ″Мрія-2″: що заважає добудувати другий найбільший літак світу? (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

"Мрія-2": що заважає добудувати другий найбільший літак світу? (відео)

Україна має точну копію найбільшого і найпотужнішого транспортного літака у світі. Однак цей АН-225 під номером 01-02 вже 30 років не можуть добудувати. Чому?

Українська Мрія Ан-225 досі залишається найбільшим транспортним літаком світу

Українська "Мрія" Ан-225 досі залишається найбільшим транспортним літаком світу

Одна українська "Мрія" вражає світ у небі. А друга українська "Мрія" - точна копія першої - стоїть на землі. АН-225 під номером 01-02 тридцять років тому будувався одночасно з бортом номер 01-01. Будівництво другої "Мрії" призупинилося майже одразу після першого польоту літака номер один і після розвалу СРСР вже ніколи не відновлювалося. Що заважає Україні добудувати другий найбільший літак світу?

DW.COM

Чи вдасться "Антонову" стати солідним гравцем на міжнародному авіаринку?

Українська державна компанія "Антонов" домовилася співпрацювати в галузі літакобудування з дочірнім підприємством американської корпорації Boeing. Які шанси це дасть для українського авіапрому - в матеріалі DW. (07.08.2018)  

Ексклюзив DW: подорож українською "Мрією" з Праги до Австралії (відео)

Українці можуть пишатися тим, що Україна - батьківщина легендарного Ан-225, найбільшого та найважчого літака в історії літакобудування. Знімальна група DW летіла з "Мрією" до Австралії та задокументувала політ. (22.07.2016)  

"Антонов" розраховує до кінця року почати розробку Ан-225 для Китаю

Новий Ан-225 "Мрія" буде оснащений двигунами виробництва запорізького ПАТ "Мотор Січ" та матиме вантажопідйомність 250 тонн. (07.09.2016)  

Аудіо й відео до теми

"Мрія" та Beluga XL: конкуренти чи лідери у своїх сегментах? (30.07.2018)  

Політ "Мрією": репортаж про авіавелетня АН-225 (1 серія)  

Політ "Мрією": репортаж про авіавелетня АН-225 (2 серія)  

Політ "Мрією": репортаж про авіавелетня АН-225 (3 серія)  

Також за темою

Symbolbild Motor Sitsch

Чи вдасться "Антонову" стати солідним гравцем на міжнародному авіаринку? 07.08.2018

Українська державна компанія "Антонов" домовилася співпрацювати в галузі літакобудування з дочірнім підприємством американської корпорації Boeing. Які шанси це дасть для українського авіапрому - в матеріалі DW.

"Мрія" та Beluga XL: конкуренти чи лідери у своїх сегментах? (30.07.2018) 30.07.2018

Airbus тепер має свій найбільший транспортний літак Beluga XL. Чи стане він конкурентом українській "Мрії"?

Symbolbild Motor Sitsch

Чи зможуть "Авіалінії Антонова" вирішити проблему авіаперевезень для НАТО? 07.05.2018

Після того, як російська авіакомпанія "Волга-Дніпро" оголосила про завершення співпраці з НАТО, колишній партнер росіян, українські "Авіалінії Антонова", готовий зайняти їх місце.

Докладно

Жінка в продуктовому магазині в Росії

Чи виправдала себе російська політика контрсанкцій

Продовольчі контрсанкції допомогли імпортозаміщенню в Росії, проте загалом погано позначилися на економіці країни.  

Куплений німецький трамвай у депо Львова

Як Львів купив трамваї у Берліна і потрапив у халепу

При закупівлі трамваїв у Берліна львівські чиновники не врахували, що двері цього транспорту не зможуть відкритися.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  