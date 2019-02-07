МПК частково поновив членство Паралімпійського комітету Росії

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) частково скасував відсторонення Паралімпійського комітету Росії (ПКР) від членства в МПК. Про це в п'ятницю, 8 лютого, повідомив президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс, повідомила прес-служба МПК.

За даними керівництва МПК, російська сторона виконала 69 пунктів з 70 пунктів, необхідних для поновлення членства РПК. Тож накладені в серпні 2016 року обмеження на РПК частково скасовуються. 15 березня мають офіційно оголосити часткове поновлення членства РПК у МПК, йдеться у повідомленні.

Однак виступати на міжнародних змаганнях російські паралімпійці зможуть лише за умови проходження всіх необхідних перевірок та тестів на допінг.

Російських паралімпійців відсторонили від участі у Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро 2016 року після того, як стало відомо про масивне застосування російськими спортсменами та паралімпійцями заборонених препаратів-стимуляторів, нагадує інформагенція dpa.

Згодом російським паралімпійцям було дозволено виступати в кваліфікаційних змаганнях на Паралімпіаді 2018 року в Пхенчхані, однак вони не мали права демонструвати прапор, герб і гімн РФ.

Дивитись відео 01:36 Now live 01:36 хв Поділитись Паралімпійські Ігри без Росії Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/1Jnpb У Німеччині схвально відреагували на відсторонення паралімпійців з РФ (23.08.2016)