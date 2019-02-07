 МПК частково поновив членство Паралімпійського комітету Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2019

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Новини

МПК частково поновив членство Паралімпійського комітету Росії

Відсторонення Паралімпійського комітету Росії частково скасовується. Однак російським паралімпійцям доведеться проходити сувору перевірку на допінг, наголошують у Міжнародному паралімпійському комітеті.

Росія та Паралімпійські ігри

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) частково скасував відсторонення Паралімпійського комітету Росії (ПКР) від членства в МПК. Про це в п'ятницю, 8 лютого, повідомив президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс, повідомила прес-служба МПК.

За даними керівництва МПК, російська сторона виконала 69 пунктів з 70 пунктів, необхідних для поновлення членства РПК. Тож накладені в серпні 2016 року обмеження на РПК частково скасовуються. 15 березня мають офіційно оголосити часткове поновлення членства РПК у МПК, йдеться у повідомленні.

DW.COM

Міжнародний паралімпійський комітет вирішив поки не поновлювати в правах Паралімпійський комітет Росії, але дозволив виступ на Паралімпіаді-2018 окремим "чистим" російським атлетам і лише під нейтральним прапором. (29.01.2018)

Ще на олімпійських іграх у Ріо Міжнародний паралімпійський комітет був послідовним противником допінгу. У Пхьончхані ситуація змінилася, вважає Йоша Вебер. (29.01.2018)

Однак виступати на міжнародних змаганнях російські паралімпійці зможуть лише за умови проходження всіх необхідних перевірок та тестів на допінг.

Російських паралімпійців відсторонили від участі у Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро 2016 року після того, як стало відомо про масивне застосування російськими спортсменами та паралімпійцями заборонених препаратів-стимуляторів, нагадує інформагенція dpa.

Згодом російським паралімпійцям було дозволено виступати в кваліфікаційних змаганнях на Паралімпіаді 2018 року в Пхенчхані, однак вони не мали права демонструвати прапор, герб і гімн РФ.

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У Німеччині схвально відреагували на відсторонення паралімпійців з РФ (23.08.2016)

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Рецепт успіху українських паралімпійців (19.03.2018)

Аудіо й відео до теми

У Німеччині схвально відреагували на відсторонення паралімпійців з РФ (23.08.2016)  

Рецепт успіху українських паралімпійців (19.03.2018)  

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