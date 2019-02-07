МПК частково поновив членство Паралімпійського комітету Росії

Відсторонення Паралімпійського комітету Росії частково скасовується. Однак російським паралімпійцям доведеться проходити сувору перевірку на допінг, наголошують у Міжнародному паралімпійському комітеті.
Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) частково скасував відсторонення Паралімпійського комітету Росії (ПКР) від членства в МПК. Про це в п'ятницю, 8 лютого, повідомив президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс, повідомила прес-служба МПК.
За даними керівництва МПК, російська сторона виконала 69 пунктів з 70 пунктів, необхідних для поновлення членства РПК. Тож накладені в серпні 2016 року обмеження на РПК частково скасовуються. 15 березня мають офіційно оголосити часткове поновлення членства РПК у МПК, йдеться у повідомленні.
Однак виступати на міжнародних змаганнях російські паралімпійці зможуть лише за умови проходження всіх необхідних перевірок та тестів на допінг.
Російських паралімпійців відсторонили від участі у Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро 2016 року після того, як стало відомо про масивне застосування російськими спортсменами та паралімпійцями заборонених препаратів-стимуляторів, нагадує інформагенція dpa.
Згодом російським паралімпійцям було дозволено виступати в кваліфікаційних змаганнях на Паралімпіаді 2018 року в Пхенчхані, однак вони не мали права демонструвати прапор, герб і гімн РФ.