Моурінью звільнили з "Манчестер Юнайтед"

Головний тренер англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" залишив свою посаду.
Англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" (МЮ) у вівторок, 18 грудня, звільнив Жозе Моурінью з посади головного тренера, інформує агенція dpa.
Зірковий португальський тренер тренував гравців клубу Прем'єр-ліги з травня 2016 року. До того він обіймав посаду головного тренера у низці знаних клубів, серед яких "Челсі" та "Реал Мадрид".
Як повідомляла DW, у 2017 році Жозе Моурінью закидали ухилення від сплати податків в Іспанії на суму 3,3 мільйона євро. 55-річний португалець визнав себе винним і погодився на умовний річний термін позбавлення волі.
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