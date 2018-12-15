Моурінью звільнили з "Манчестер Юнайтед"

Англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" (МЮ) у вівторок, 18 грудня, звільнив Жозе Моурінью з посади головного тренера, інформує агенція dpa.

Зірковий португальський тренер тренував гравців клубу Прем'єр-ліги з травня 2016 року. До того він обіймав посаду головного тренера у низці знаних клубів, серед яких "Челсі" та "Реал Мадрид".

Як повідомляла DW, у 2017 році Жозе Моурінью закидали ухилення від сплати податків в Іспанії на суму 3,3 мільйона євро. 55-річний португалець визнав себе винним і погодився на умовний річний термін позбавлення волі.