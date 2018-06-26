Московський суд відмовив Денісовій у зустрічі з Сущенком

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у вівторок, 26 червня, повідомила, що Московський міський суд цього дня відмовив їй у зустрічі з українським журналістом Романом Сущенком, який перебуває у російський в'язниці. За словами Денісової, вона звернулася до Московського міського суду стосовно дозволу на зустріч із Сущенком вдруге ще 20 червня. Вранці 26 червня заступник голови суду пообіцяв їй прийняти рішення в другій половині дня. " Зараз рішення є. У зустрічі з Романом Сущенком мені відмовлено", - написала Денісова.на своїй сторінці у Facebook.

За словами Денісової, президент РФ Володимир Путін надав їй гарантії безперешкодного доступу до всіх українських політв'язнів, яких утримують у Росії та анексованому Криму, про що було домовлено під час його телефонної розмови із президентом України Петром Порошенком 9 червня. Але з того часу вона не побачила жодного з ув'язнених українців.

Денісова звернулася до керівника адміністрації президента РФ Антона Вайно щодо розблокування реалізації цих гарантій. Раніше вона також повідомила про зрив домовленостей щодо відвідування в РФ українського режисера Олега Сенцова.

У суді згодом підтвердили заборону Денісовій відвідати Сущенка та пояснили, що вона зможе просити суд про дозвіл на зустріч із ним тільки після набуття вироком законної сили. На даний момент вирок оскаржений Сущенком та його захисником, і законної сили не набрав. "Виходячи з положень Консульської конвенції між РФ і Україною від 1993 року, про яку йдеться в зверненні Денісової, дозвіл на зустріч може надаватися тільки консульським співробітникам, ким уповноважена Верховної Ради з прав людини не є", - заявила речниця Московського міського суду Уляна Солопова, цитує агентство "Інтерфакс".

Російські спецслужби затримали Сущенка під час нібито "шпигунської акції" в Москві восени 2016 року. Йому пред'явили обвинувачення у шпигунстві, а згодом Лефортовський суд Москви санкціонував тримання його під вартою.

Захисник Марк Фейгін стверджує, що Сущенко, який упродовж шести років проживав у Франції як паризький кореспондент агентства новин "Укрінформ", неодноразово відвідував Росію, а під час затримання перебував там в особистих справах - у Росії він має родичів.

У Києві затримання Сущенка розцінюють як провокацію, а обвинувачення в шпигунстві вважають надуманими. 4 червня Московський міський суд засудив Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство в Росії.